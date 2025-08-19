TÜRKİYE
Erdogan debuta en NEXT Sosyal, la nueva red social turca que ya supera el millón de usuarios
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, hizo su primera publicación en NEXT Sosyal, la nueva red social turca, que crece en usuarios y lidera las descargas en las tiendas de aplicaciones.
El mensaje de Erdogan fue acompañado de la etiqueta “Estamos comenzando”. / AA
hace 17 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, debutó este lunes en NEXT Sosyal, la plataforma de redes sociales desarrollada en el país que ha tenido un crecimiento exponencial. 

En su mensaje, el mandatario citó un verso del poema “Pronto llegará el día", del autor  Erdem Bayazit:“Una flor brotó entre paredes de concreto”. Y luego preguntó a sus seguidores: “¿Están listos?”

Su mensaje fue acompañado de la etiqueta “Estamos comenzando” y emojis de la bandera turca, la Tierra y un cohete.  

Poco después, la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, también se unió a NEXT Sosyal e hizo su primera publicación. "Me emociona enormemente formar parte de nuestra red social nacional, independiente y de origen local; expreso mi más profundo agradecimiento a todos los que han hecho posible este orgullo para nuestra nación”, señaló. 

Y luego agregó: “En este mundo digital seguro que nos pertenece, pensaremos, crearemos y daremos forma al futuro juntos con nuestros valores comunes. Con NEXT Sosyal, estamos listos para un viaje completamente nuevo".

La primera dama acompañó su mensaje con el mismo hashtag y los mismos emojis del mandatario. 

NEXT Sosyal supera el millón de usuarios

La publicación del presidente Erdogan llega luego de que NEXT Sosyal –desarrollada bajo el liderazgo de la Fundación del Equipo Tecnológico de Türkiye (T3)–  superara el millón de usuarios.

Este hito fue anunciado por Selcuk Bayraktar, presidente de la Junta Ejecutiva de TEKNOFEST y del Consejo de Administración de la T3. “NEXT Sosyal, la plataforma más social de Türkiye, ha superado el millón de usuarios”, señaló Bayraktar.

Para celebrar este logro, Bayraktar dio a conocer que se realizará un sorteo entre publicaciones hechas en la plataforma que haya utilizado el hashtag #NSosyalBenim hasta el 22 de agosto. Los participantes podrán ganar premios como bicicletas eléctricas, PlayStation, GoPro, computadoras Monster, tablets, teléfonos móviles, relojes inteligentes y auriculares Bluetooth.

Anteriormente, había anunciado el lanzamiento de la versión beta de la plataforma el 4 de julio.

¿Qué es Next Sosyal?

Esta red social ha llamado la atención por ofrecer una alternativa “limpia y segura” a las plataformas globales. Lo que le ha permitido escalar rápidamente a la cima de las tiendas de aplicaciones móviles. Al punto de que recientemente se convirtió en la app gratuita más popular en la categoría de “red social”.

En pocos meses, la plataforma ha superado el millón de usuarios, demostrando el potencial de las tecnologías locales en el sector de las redes sociales. Además de ofrecer un espacio donde los usuarios pueden expresar libremente sus pensamientos.

NEXT Sosyal está diseñada principalmente para compartir contenido relacionado con noticias, tecnología, estilo de vida y eventos.

La plataforma se distingue por estar libre de desinformación, lenguaje ofensivo, cuentas automatizadas y algoritmos manipulativos, y se potencia mediante su integración con inteligencia artificial. El modelo de lenguaje turco T3 AI, desarrollado en colaboración entre la Fundación T3 y Baykar, aumenta la interacción respondiendo rápidamente a publicaciones etiquetadas por los usuarios.

Además, aplicaciones desarrolladas por jóvenes programadores mejoran la confiabilidad de la plataforma mediante funciones como la detección de desinformación.





FUENTE:TRT Español y agencias
