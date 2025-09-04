FRANCE
Rachida Dati aurait dissimulé plus de 600 000 euros de bijoux non déclarés
De nouveaux documents obtenus par le média d’investigation Blast relancent la polémique autour de la transparence patrimoniale de Rachida Dati qui aurait dissimulé plus de 600.000 euros de bijoux non déclarés et non 420.000.
La ministre française de la Culture Rachida Dati et la réalisatrice Farida Khelfa lors du défilé de la collection Schiaparelli Haute Couture, à Paris. / Reuters
4 septembre 2025

Selon les nouvelles révélations, la ministre de la Culture n’a pas déclaré à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une trentaine de bijoux d’une valeur totale supérieure à 600 000 euros, en contradiction avec ses obligations légales.

En avril 2025, Libération avait déjà affirmé que Rachida Dati avait omis de déclarer environ 420 000 euros de bijoux. 

L’intéressée avait immédiatement réagi, affirmant sur France Inter le 7 mai : “Je n’ai rien à régulariser”. 

Boucheron, Chopard, Cartier…

Ces propos sont aujourd’hui contredits par de nouvelles preuves de Blast qui affirme avoir consulté plus d’une quarantaine de factures d’achats de bijoux, pour un montant global dépassant le million d’euros, dont plus de 600 000 euros n’ont jamais été signalés à la HATVP.

Les pièces concernées sont issues de grandes maisons de joaillerie. Les factures consultées par les journalistes mentionnent notamment un collier Boucheron pavé de diamants acquis pour 17 775 euros, une montre Chopard achetée 32 000 euros et une bague en platine et diamants estimée à 68 500 euros. 

Parmi les autres achats figurent également un collier Pomellato à plus de 16 000 euros et une montre Cartier Ballon Bleu réglée 18 300 euros. 

L’ensemble de ces documents a été établi au nom d’Henri Proglio, ancien PDG d’EDF et compagnon de Rachida Dati entre 2007 et 2024. Contacté par Blast, celui-ci a confirmé que ces acquisitions avaient bien été faites pour la ministre et qu’elle en détenait toujours la propriété.

Au total, plus d’une trentaine de pièces dont la valeur unitaire dépasse les 10 000 euros n’auraient pas été déclarées, alors même que la loi impose de signaler à la HATVP tout bien dépassant ce seuil.

Corroborés par photos

L’enquête de Blast ne s’arrête pas aux factures. Le média indique avoir recoupé ces informations avec des clichés publics de la ministre.

En mars 2024, lors d’un déplacement officiel aux côtés du ministre de l’Économie Bruno Le Maire, Rachida Dati porte un collier de perles akoya signé Gerard B, acheté 12 750 euros.

Le même bijou, transformé ensuite en ras-du-cou estimé à plus de 11 000 euros, apparaît à nouveau en juin 2025 lors d’une rencontre avec son homologue ukrainien. La montre Cartier Ballon Bleu est, elle, visible à la fois au Festival de Cannes et lors d’une séance à l’Assemblée nationale en mai 2024.

Ces omissions constituent une infraction aux règles de la HATVP. L’institution peut saisir le Premier ministre, demander la démission de la ministre et transmettre le dossier au Parquet national financier (PNF).

Les sanctions prévues par la loi incluent jusqu’à trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité.

Cette affaire intervient alors que Rachida Dati est déjà fragilisée par une autre procédure judiciaire. Le 22 juillet 2025, elle a été renvoyée en procès pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire Renault-Nissan. 

Elle est soupçonnée d’avoir perçu 900 000 euros entre 2010 et 2012 sans contrepartie réelle, alors que Carlos Ghosn dirigeait le groupe automobile.

SOURCE:TRT français et agences
