Selon les nouvelles révélations, la ministre de la Culture n’a pas déclaré à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) une trentaine de bijoux d’une valeur totale supérieure à 600 000 euros, en contradiction avec ses obligations légales.

En avril 2025, Libération avait déjà affirmé que Rachida Dati avait omis de déclarer environ 420 000 euros de bijoux.

L’intéressée avait immédiatement réagi, affirmant sur France Inter le 7 mai : “Je n’ai rien à régulariser”.

Boucheron, Chopard, Cartier…



Ces propos sont aujourd’hui contredits par de nouvelles preuves de Blast qui affirme avoir consulté plus d’une quarantaine de factures d’achats de bijoux, pour un montant global dépassant le million d’euros, dont plus de 600 000 euros n’ont jamais été signalés à la HATVP.

Les pièces concernées sont issues de grandes maisons de joaillerie. Les factures consultées par les journalistes mentionnent notamment un collier Boucheron pavé de diamants acquis pour 17 775 euros, une montre Chopard achetée 32 000 euros et une bague en platine et diamants estimée à 68 500 euros.

Parmi les autres achats figurent également un collier Pomellato à plus de 16 000 euros et une montre Cartier Ballon Bleu réglée 18 300 euros.

L’ensemble de ces documents a été établi au nom d’Henri Proglio, ancien PDG d’EDF et compagnon de Rachida Dati entre 2007 et 2024. Contacté par Blast, celui-ci a confirmé que ces acquisitions avaient bien été faites pour la ministre et qu’elle en détenait toujours la propriété.