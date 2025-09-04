Les deux groupes ont écopé des deux sanctions les plus importantes jamais prononcées par la Cnil - à l'exception d'une amende de 150 millions visant Google en 2022, déjà au sujet des cookies.

Google, également sanctionné pour des manquements en matière de publicité, s'est vu infliger une amende de 325 millions d'euros. Le groupe Shein devra s'acquitter d'un paiement de 150 millions d'euros.

Les cookies sont ces traceurs, essentiels au secteur de la publicité en ligne et intégrés aux plateformes pour traquer ce que vous regardez, aimez et vous proposer un voyage en Asie, ou le dernier pantalon à la mode.

En d’autres termes, ces dispositifs suivent l'activité en ligne des internautes pour effectuer du ciblage publicitaire. Mais selon la Cnil, les deux entreprises ont manqué à leurs obligations de recueillir le consentement libre et éclairé des internautes avant de collecter les cookies publicitaires.

Le géant asiatique du prêt-à-porter discount a annoncé à l'AFP qu'il allait former un recours devant le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne, jugeant l'amende "totalement disproportionnée compte tenu de la nature des griefs allégués" et de sa "conformité actuelle" à la législation, une sévérité qu'il impute à "des considérations politiques".

"Nous étudions le contenu de la décision", a réagi de son côté un porte-parole de Google, soutenant que "les utilisateurs ont toujours eu la possibilité de contrôler les annonces qu'ils voient dans nos produits" et que des mises à jour ont été effectuées "afin de répondre aux préoccupations de la Cnil".

Le consentement au cœur du débat

Les deux entreprises ont manqué à leurs obligations de recueillir le consentement libre et éclairé des internautes avant de collecter les cookies publicitaires. Car ces dispositifs, qui suivent l'activité en ligne des internautes pour effectuer du ciblage publicitaire, sont strictement encadrés par la loi.

Les deux amendes annoncées mercredi s'inscrivent "dans la stratégie globale de mise en conformité initiée par la Cnil depuis plus de 5 ans en matière de traceurs, qui vise notamment les acteurs des sites et services à forte fréquentation", a souligné la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Dans le cas de Shein, l'autorité pointe le "caractère massif" des données concernées, avec 12 millions d'utilisateurs mensuels du site en France. Shein s'est néanmoins mis en conformité avec les exigences de la Cnil depuis les contrôles.