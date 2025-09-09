Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que l’armée israélienne se préparait à lancer une opération terrestre “intense” à Gaza-Ville. Il a exhorté les Palestiniens à fuir la ville, déjà ravagée par des frappes massives.
L’armée israélienne a diffusé une nouvelle carte en ligne, ordonnant aux habitants de partir par la rue al-Rashid vers la zone dite “humanitaire” d’al-Mawasi, au sud de l’enclave, sous peine d’être tués. Or, la zone humanitaire d’al-Mawasi est elle aussi régulièrement bombardée par l’armée israélienne.
Le Hamas a dénoncé les menaces de Netanyahu et la destruction systématique des immeubles de Gaza, qualifiant ces attaques de “l’une des images les plus odieuses de sadisme et de criminalité”.
25 personnes disparues
Les raids aériens se poursuivent sur Gaza. À Gaza-Ville, deux nouvelles tours résidentielles ont été détruites, après la démolition de la tour as-Salam, emblématique du centre urbain.
Au camp de réfugiés de Chati, une frappe israélienne a visé une maison, faisant plusieurs morts et blessés. Au moins 25 personnes sont portées disparues.
Sur le plan diplomatique, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé un embargo total sur les armes à destination d’Israël.
Selon lui, cette mesure vise à “arrêter le génocide à Gaza” et à “soutenir la population palestinienne”. C’est l’une des sanctions les plus fermes prises en Europe contre Tel Aviv depuis le début de la guerre israélienne.
Selon les dernières données, l’offensive israélienne a tué au moins 64 522 Palestiniens et blessé 163 096 autres depuis octobre 2023. Des milliers de personnes sont encore ensevelies sous les décombres.