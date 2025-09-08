MOYEN-ORIENT
Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Bruxelles en solidarité avec Gaza
Selon la police bruxelloise, environ 70 000 personnes ont participé à la manifestation “Ligne rouge pour Gaza” dans la capitale belge.
Au moins 70 000 personnes ont apporté leur soutien à la Palestine à Bruxelles. / Reuters
8 septembre 2025

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles dimanche pour la deuxième manifestation "Ligne rouge pour Gaza", appelant la Belgique à rompre ses liens avec Israël en raison du génocide en cours à Gaza.

Selon la police, quelque 70.000 personnes se sont rassemblées à la gare du Nord de Bruxelles avant de marcher vers la place Jean Rey, à proximité des institutions paneuropéennes.

Les organisateurs ont exhorté les participants à porter des cartons rouges afin de montrer “un carton rouge aux politiciens et aux institutions qui facilitent les crimes de guerre contre les Palestiniens”.

"Bien que le gouvernement fédéral ait finalement décidé de prendre des mesures contre Israël le 2 septembre, ces mesures restent encore loin de toutes les obligations internationales de la Belgique", a déclaré Ludo De Brabander, l'un des organisateurs.

Il a ajouté que la Belgique doit prendre des “mesures décisives et globales” pour mettre fin à sa complicité dans le génocide.

Pour un embargo militaire contre Israël

Les manifestants ont exigé un embargo militaire total contre Israël, y compris la fin du commerce des armes et de la coopération, ainsi qu'une interdiction des investissements, du commerce et des relations diplomatiques.

Le rassemblement, organisé par des groupes de solidarité internationale, a été soutenu par plus de 200 organisations, dont des syndicats, des groupes juifs et palestiniens, des mouvements de jeunesse, des organisations religieuses, des associations culturelles et des organisations caritatives.

La première marche “Ligne rouge” du 15 juillet avait attiré environ 100 000 participants.

SOURCE:TRT français et agences
