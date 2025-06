Le président américain Donald Trump a annoncé que les forces américaines ont mené, dans la nuit du samedi à dimanche, des frappes aériennes “très réussies” sur trois sites nucléaires iraniens, dans un contexte de craintes d'une conflagration plus large dans la région.

Trump a déclaré qu'une “charge utile complète” de bombes avait été larguée sur le site nucléaire iranien “principal“ de Fordo, et que des frappes supplémentaires avaient été menées sur les installations de Natanz et d'Ispahan. Tous les avions de combat américains ont quitté l'espace aérien iranien, a-t-il précisé.

L'annonce de Trump intervient deux jours seulement après qu'il a déclaré qu'il déciderait “dans les deux semaines” s'il rejoindrait son allié clé Israël dans l'attaque de l'Iran.

Plus tôt samedi, des informations ont circulé selon lesquelles des bombardiers américains B-2, transportant des bombes dites “anti-bunker”, quittaient les États-Unis.

Trump n’a pas précisé quel type d’avions ou de munitions américains étaient impliqués.

L'installation nucléaire de Fordo est un site souterrain d'enrichissement d'uranium près de Qom – l'installation nucléaire la plus profonde et la plus fortifiée d'Iran, conçue pour résister aux frappes aériennes conventionnelles.

L'Iran avait fortement mis en garde Trump contre toute implication dans le conflit avec Israël, affirmant que si les États-Unis entraient directement dans les hostilités, cela entraînerait des “conséquences irréparables “.

Le président américain qualifie l'Iran de “fauteur de troubles du Moyen-Orient”, avertissant Téhéran qu'il “doit faire la paix” ou faire face à de plus grandes attaques.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a remercié le président américain Donald Trump pour avoir frappé les installations nucléaires iraniennes.

Netanyahu, dans un message vidéo, a qualifié la décision de Trump de “courageuse” et a déclaré : “D’abord le pouvoir, ensuite la paix”.

Condamnations iraniennes

Dans ses premières déclarations publiques après les frappes américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé Washington de violer le droit international.

“Les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ont commis une grave violation de la Charte des Nations unies, du droit international et du TNP en attaquant les installations nucléaires pacifiques de l'Iran”, a déclaré M. Araghchi dans un post sur les réseaux sociaux.

L'agence atomique iranienne a aussi fermement condamné les attaques contre trois de ses installations nucléaires hautement fortifiées dans un contexte de tensions régionales croissantes sur fond du conflit Iran-Israël.

L'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) a déclaré dans un communiqué que les trois sites avaient été victimes d'une “attaque brutale” qui “viole le droit international”, en particulier le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), dont l'Iran est signataire.

L'agence a déclaré que cette “action illégale” a été menée en raison de “l'indifférence” ou de la “complicité” de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Reza Kardan, directeur adjoint de l'Organisation de l'énergie atomique et directeur du Centre national de sécurité nucléaire en Iran, rassure qu'“aucune contamination radioactive ou radiation nucléaire n'a été observée à l'extérieur” des sites et installations touchés par les frappes aériennes américaines.

L'agence de presse semi-officielle Fars rapporte de son côté que la mission iranienne auprès de l'ONU a exigé une réunion urgente du Conseil de sécurité suite aux attaques américaines contre ses installations nucléaires.

La mission a qualifié le bombardement américain d'“agression flagrante et illégale” et a exigé sa condamnation la plus ferme.

La mission a également appelé à “prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre des responsabilités du Conseil en vertu de la Charte des Nations unies, afin que l'auteur de ces crimes odieux soit pleinement tenu responsable et n'échappe pas à la sanction”.

Nouvelles attaques mutuelles

L'Iran a réagi en lançant 30 missiles sur Israël après que les États-Unis ont frappé trois sites nucléaires iraniens, selon la télévision d'État iranienne.



Des sirènes d'alerte aérienne ont résonné dans plusieurs régions israéliennes, les radars militaires détectant des missiles en provenance d'Iran.

De fortes explosions ont retenti à Jérusalem, tandis que la défense aérienne israélienne s'efforçait frénétiquement d'intercepter les missiles, a rapporté l'agence Anadolu.

L'armée israélienne a confirmé qu'une nouvelle salve de missiles avait ciblé le pays peu après la première vague.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a précisé que les dernières frappes de missiles iraniennes visaient l'aéroport international Ben Gourion d'Israël, ainsi que des installations de recherche, des bases de soutien et divers centres de contrôle et de commandement, selon l'agence de presse Tasnim.

Le communiqué souligne que la frappe a utilisé des missiles à longue portée, à combustible liquide et solide.

“Au moins 20 personnes ont été blessées en Israël lors du dernier tir de missiles iranien, a rapporté le média Arutz Sheva, citant les services d'urgence du pays.

Au total, le conflit en cours avec l'Iran a contraint plus de 10 000 personnes en Israël à évacuer leur domicile, selon le média. Plus de 32 000 personnes ont demandé une indemnisation au gouvernement pour les dommages causés à leurs habitations ou à leurs biens, a-t-il ajouté.”

Dans la foulée, l'armée israélienne a affirmé avoir mené de nouvelles attaques contre des “cibles militaires“ dans l'ouest de l'Iran.

Elle a précisé que des frappes précédentes avaient détruit des lanceurs de missiles iraniens et ciblé des soldats iraniens.



“L'armée de l'air a lancé une vague de frappes contre des cibles militaires dans l'ouest de l'Iran”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les hostilités ont éclaté le 13 juin lorsqu'Israël a lancé des frappes aériennes sur plusieurs sites à travers l'Iran, notamment des installations militaires, nucléaires et civiles, incitant Téhéran à lancer des frappes de représailles.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 25 personnes ont été tuées et des centaines, blessées depuis lors dans des attaques de missiles iraniens.

Pendant ce temps, en Iran, plus de 430 personnes ont été abattues et plus de 3 500, blessées dans l'assaut israélien, selon le ministère iranien de la Santé.

