Plusieurs secteurs professionnels ont d’ores et déjà annoncé des appels à la grève en septembre, pour exprimer le rejet du projet de budget 2026 présenté en juillet par le Premier ministre français, François Bayrou.



Ces annonces interviennent alors que le mouvement citoyen “tout bloquer”, né sur les réseaux sociaux, appelle à un arrêt total du pays le 10 septembre.

Par voie de différents communiqués syndicaux, cités par la presse française, plusieurs professions expriment leur intention de se mobiliser contre les mesures d’économies prévues par le gouvernement.





Dans le secteur ferroviaire, le syndicat Sud-Rail a annoncé son intention de “tout bloquer dans le ferroviaire” le 10 septembre, rejoignant ainsi les appels citoyens à l’action. La CGT-Cheminots et l’UNSA-Ferroviaire doivent encore se prononcer sur une éventuelle participation.

La Fédération nationale des taxis (FNDT), de son côté, appelle à “mettre le pays à l’arrêt” dès le 5 septembre. Elle prévoit notamment des blocages dans les aéroports, gares, frontières, dépôts de carburant et sur les Champs-Élysées. L’organisation précise toutefois ne pas s’associer au mouvement du 10 septembre, évoquant des revendications différentes, centrées sur la réforme du transport sanitaire.