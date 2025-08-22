Plusieurs secteurs professionnels ont d’ores et déjà annoncé des appels à la grève en septembre, pour exprimer le rejet du projet de budget 2026 présenté en juillet par le Premier ministre français, François Bayrou.
Ces annonces interviennent alors que le mouvement citoyen “tout bloquer”, né sur les réseaux sociaux, appelle à un arrêt total du pays le 10 septembre.
Par voie de différents communiqués syndicaux, cités par la presse française, plusieurs professions expriment leur intention de se mobiliser contre les mesures d’économies prévues par le gouvernement.
Dans le secteur ferroviaire, le syndicat Sud-Rail a annoncé son intention de “tout bloquer dans le ferroviaire” le 10 septembre, rejoignant ainsi les appels citoyens à l’action. La CGT-Cheminots et l’UNSA-Ferroviaire doivent encore se prononcer sur une éventuelle participation.
La Fédération nationale des taxis (FNDT), de son côté, appelle à “mettre le pays à l’arrêt” dès le 5 septembre. Elle prévoit notamment des blocages dans les aéroports, gares, frontières, dépôts de carburant et sur les Champs-Élysées. L’organisation précise toutefois ne pas s’associer au mouvement du 10 septembre, évoquant des revendications différentes, centrées sur la réforme du transport sanitaire.
Dans les pharmacies, une nouvelle journée de fermeture est prévue le 18 septembre, après un premier mouvement le 16 août.
L’intersyndicale du secteur annonce également des débrayages “tous les samedis à compter du 27 septembre”, en protestation contre les réductions prévues sur les remboursements de médicaments et les remises commerciales sur les génériques.
Dans les hôpitaux d’Île-de-France, les syndicats de l’AP-HP préparent une grève unitaire. Des assemblées générales sont annoncées à partir du 25 août, avec l’objectif d’une mobilisation dans l’ensemble des 38 établissements concernés pour exprimer leurs préoccupations quant aux mesures d’économies sur la santé.
La fédération mines et énergie de la CGT a quant à elle lancé un appel à la mobilisation dès le 2 septembre, dénonçant la hausse de la TVA sur l’électricité, la stagnation des salaires et une remise en cause du service public, rapporte Le Figaro.
L’ensemble de ces mouvements sectoriels se déroule en parallèle du mouvement “tout bloquer”, dont le mot d’ordre est de suspendre toute activité économique et sociale à partir du 10 septembre.
Dans un contexte où la contestation s’étend, les syndicats doivent encore décider, lors d'une réunion intersyndicale prévue le 1er septembre, d’un éventuel appel coordonné à la grève générale.