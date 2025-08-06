דיווחים ממשיים מצביעים על כך שהצבא הישראלי מזהיר מפני כוונה של ממשלת נתניהו לבצע כיבוש כולל של רצועת עזה. במילים של מקורות ביטחוניים בכירים: "זה יגבה מחיר כבד מאוד" — הן מבחינה צבאית והן מבחינת חיי בני הערובה.

רה"מ נתניהו מתכוון לעגן את שליטת ישראל על כל חלקי הרצועה, כולל אזורים בהם מוחזקים בני הערובה, תוך הרחבת המבצע הקרקעי. מדובר בשינוי כיוון חמור אל מול ההתייצבות הנוכחית של הצבא הישראלי שנשלט מעל 75% מהרצועה כבר כיום.

ההצעה זוכה להתנגדות פנימית רובצת: גם הרמטכ"ל ומפקדים בכירים הביעו חשש מההשלכות, כולל קול קורא להתפטרות במקרה של יציאה למהלך כזה.

רקע וחששות הומניטריים

מאז תחילת המבצע הצבא הישראלי הטיל מחסום וסגר מלא על אספקה אזרחית חיונית — מים, מזון, תרופות ואספקה רפואית, כאשר קרוב ל‑2.3 מיליון בני אדם בסכנת רעב ומוות.

דוחי זכויות אדם בינלאומיים מזהירים כי מהלך כזה עשוי להיחשב כג'נוסייד או פשע מלחמה, במיוחד בשל הפגיעה המתמשכת בתשתיות אזרחיות.