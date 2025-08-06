המלחמה בעזה
2 דקות קריאה
הצבא הישראלי חושש: כיבוש מלא של עזה יגבה מחיר כבד
בצבא מזהירים: כיבוש הרצועה באופן מלא עלול להיות הגל-הקטלני הבא, לסכן את חיי בני הערובה, להחריף את הקריסה ההומניטרית ובעיקר להעמיק את הבידוד הבינלאומי של ישראל.
הצבא הישראלי חושש: כיבוש מלא של עזה יגבה מחיר כבד
מוקדם יותר היום, נתניהו החליט לפי הדיווחים לכבוש את עזה באופן מלא. / רויטרס / Reuters
לפני 20 שעות

דיווחים ממשיים מצביעים על כך שהצבא הישראלי מזהיר מפני כוונה של ממשלת נתניהו לבצע כיבוש כולל של רצועת עזה. במילים של מקורות ביטחוניים בכירים: "זה יגבה מחיר כבד מאוד" — הן מבחינה צבאית והן מבחינת חיי בני הערובה.

רה"מ נתניהו מתכוון לעגן את שליטת ישראל על כל חלקי הרצועה, כולל אזורים בהם מוחזקים בני הערובה, תוך הרחבת המבצע הקרקעי. מדובר בשינוי כיוון חמור אל מול ההתייצבות הנוכחית של הצבא הישראלי שנשלט מעל 75% מהרצועה כבר כיום.

ההצעה זוכה להתנגדות פנימית רובצת: גם הרמטכ"ל ומפקדים בכירים הביעו חשש מההשלכות, כולל קול קורא להתפטרות במקרה של יציאה למהלך כזה.

רקע וחששות הומניטריים

מאז תחילת המבצע הצבא הישראלי הטיל מחסום וסגר מלא על אספקה אזרחית חיונית — מים, מזון, תרופות ואספקה רפואית, כאשר קרוב ל‑2.3 מיליון בני אדם בסכנת רעב ומוות.

דוחי זכויות אדם בינלאומיים מזהירים כי מהלך כזה עשוי להיחשב כג'נוסייד או פשע מלחמה, במיוחד בשל הפגיעה המתמשכת בתשתיות אזרחיות.

קשורTRT Global - משפחות בני הערובה מפליגות לעזה – מחאה נגד נתניהו והמלחמה שמפקירה את יקיריהם
recommended

ההיסוס הפוליטי והבינלאומי

שרי קואליציה קיצוניים תומכים בכיבוש רחב, אך גורמים ביטחוניים מזהירים שהמבצע עלול להפוך למעגל שתלוי במלחמה ארוכה וחסרת פשרות.

תמיכת ארה״ב מתערערת, חלק מהבכירים האמריקאיים קוראים להסכם והפסקת אש במקום להחריף את הכיבוש.

קשורTRT Global - בדידות בינלאומית, איומים ביטחוניים ומשבר פוליטי – ישראל מחליקה לתוך שפל חסר תקדים

השפעות צפויות

  • הגברת הקריסה המוסרית והדיפלומטית של ישראל מול העולם.

  • המשך סבל והרס בעזה, רצח, רעב ונשק עונשני.

  • סיכון מוחשי לחיי בני הערובה שנמצאים באזורים המיועדים לפעולה צבאית.

קשורTRT Global - שרים בכירים: נתניהו החליט על כיבוש מלא של רצועת עזה – כולל אזורים שבהם מוחזקים בני ערובה

מקור: TRT וגורמים

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us