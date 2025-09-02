भारत का हमेशा से मानना ​​रहा है कि "मज़बूत कनेक्टिविटी न केवल व्यापार को बढ़ावा देती है, बल्कि विकास और विश्वास के द्वार भी खोलती है," मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में कहा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए थे।

मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास एससीओ को सरकारों से आगे ले जाना था। आम लोगों, युवा वैज्ञानिकों, विद्वानों और स्टार्ट-अप्स को भी जोड़ना था।"

उन्होंने कहा कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के आदर्श वाक्य पर आगे बढ़ रहा है। "हम लगातार व्यापक सुधारों पर काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दोनों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक आमंत्रित करता हूँ।"

मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन और शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए शनिवार को चीन पहुँचे – सात साल में पहली बार।

वह सोमवार को पुतिन से भी मुलाकात करेंगे।