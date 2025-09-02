दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
पाकिस्तान की नीतियां राष्ट्रपति शी की दृष्टि और दर्शन के अनुरूप हैं: पीएम शरीफ
पाकिस्तान और चीन प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की चल रही यात्रा के दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को लॉन्च करने जा रहे हैं।
पाकिस्तान की नीतियां राष्ट्रपति शी की दृष्टि और दर्शन के अनुरूप हैं: पीएम शरीफ
पाँच साल की देरी के बाद, शरीफ़ की यात्रा से चीन-पाकिस्तान परियोजना के दूसरे चरण, सीपीईसी, की शुरुआत होगी / Reuters Archive
2 सितम्बर 2025

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां और पहल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के "भ्रष्टाचार और गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण और दर्शन" के साथ "करीबी" रूप से मेल खाती हैं।

उन्होंने ये बातें रविवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले तियानजिन विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों, जिनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे, को संबोधित करते हुए कहीं। इस्लामाबाद में उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

उनकी यात्रा के दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ भी होगा, जो औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित होगा। यह चरण पांच साल की देरी के बाद शुरू किया जा रहा है।

योजना मंत्री अहसन इकबाल, जो इस बहु-अरब डॉलर की परियोजना के प्रभारी हैं, ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, "प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा सीपीईसी चरण II के औपचारिक शुभारंभ को चिह्नित करेगी, जिसमें दोनों पक्ष स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करेंगे और ठोस, मापने योग्य परिणामों पर सहमति बनाएंगे।"

सूचित

$64 बिलियन की सीपीईसी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है। यह चीन के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है, जो माल, तेल और गैस परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं।

मई में, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की।

हालांकि, यह परियोजना सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है, विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में, जो सीपीईसी का एक प्रमुख मार्ग है। यहां संदिग्ध बलूच उग्रवादी कई वर्षों से चीनी श्रमिकों को निशाना बना रहे हैं।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us