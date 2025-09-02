पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां और पहल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के "भ्रष्टाचार और गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण और दर्शन" के साथ "करीबी" रूप से मेल खाती हैं।

उन्होंने ये बातें रविवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से पहले तियानजिन विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों, जिनमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे, को संबोधित करते हुए कहीं। इस्लामाबाद में उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

उनकी यात्रा के दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ भी होगा, जो औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित होगा। यह चरण पांच साल की देरी के बाद शुरू किया जा रहा है।

योजना मंत्री अहसन इकबाल, जो इस बहु-अरब डॉलर की परियोजना के प्रभारी हैं, ने इस महीने की शुरुआत में कहा था, "प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा सीपीईसी चरण II के औपचारिक शुभारंभ को चिह्नित करेगी, जिसमें दोनों पक्ष स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करेंगे और ठोस, मापने योग्य परिणामों पर सहमति बनाएंगे।"