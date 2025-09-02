दुनिया
भारत वैश्विक मंचों में पकिस्तान संबंधों को लेकर अज़रबैजान से 'बदला' चाहता है: राष्ट्रपति अलीयेव
अज़रबैजानी राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, अलीयेव ने यह टिप्पणी उत्तरी चीनी शहर तियानजिन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान की।
भारत वैश्विक मंचों में पकिस्तान संबंधों को लेकर अज़रबैजान से 'बदला' चाहता है: राष्ट्रपति अलीयेव
अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि बाकू, इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों में "भाईचारे" को प्राथमिकता देता है। / Reuters
2 सितम्बर 2025

अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने सोमवार को कहा कि बाकू द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अज़रबैजान से “बदला” लेना चाहता है।

अज़रबैजानी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अलीयेव ने चीन के उत्तर में स्थित तियानजिन शहर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की।

भारत के साथ अप्रैल-मई में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान, शरीफ ने पाकिस्तानी सरकार और जनता की ओर से अलीयेव के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिसे उन्होंने अज़रबैजान की एकजुटता बताया था।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश त्रिपक्षीय बैठकों के परिणामों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है और उन्होंने अज़रबैजानी-अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका पर ज़ोर दिया, जिसमें उनकी हालिया वाशिंगटन यात्रा का भी ज़िक्र था।

इसके अतिरिक्त, दोनों नेताओं ने अज़रबैजानी-पाकिस्तानी अंतर-सरकारी आयोग के तहत व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की।

शरीफ ने आर्मेनिया के साथ शांति प्रक्रिया में हुई प्रगति के लिए अलीयेव को बधाई दी। अज़रबैजानी नेता ने कहा कि दक्षिण काकेशस में स्थायी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रगति आवश्यक है।

अलीयेव ने दोहराया है कि अज़रबैजान और पाकिस्तान का सहयोग मज़बूत राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों पर आधारित है।

इस्लामाबाद और बाकू ने हाल के वर्षों में रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाया है।

स्रोत:AA
