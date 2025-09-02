अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने सोमवार को कहा कि बाकू द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अज़रबैजान से “बदला” लेना चाहता है।

अज़रबैजानी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अलीयेव ने चीन के उत्तर में स्थित तियानजिन शहर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की।

भारत के साथ अप्रैल-मई में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान, शरीफ ने पाकिस्तानी सरकार और जनता की ओर से अलीयेव के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिसे उन्होंने अज़रबैजान की एकजुटता बताया था।

उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश त्रिपक्षीय बैठकों के परिणामों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है और उन्होंने अज़रबैजानी-अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भूमिका पर ज़ोर दिया, जिसमें उनकी हालिया वाशिंगटन यात्रा का भी ज़िक्र था।