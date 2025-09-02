दुनिया
3 मिनट पढ़ने के लिए
म्यांमार की सरकारी मीडिया का कहना है कि भारत म्यांमार की सेना की चुनाव योजना का समर्थन करता है।
म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने रविवार को चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
म्यांमार की सरकारी मीडिया का कहना है कि भारत म्यांमार की सेना की चुनाव योजना का समर्थन करता है।
FILE PHOTO: म्यांमार जुंटा प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग / Reuters
2 सितम्बर 2025

म्यांमार की सरकारी मीडिया ने सोमवार को कहा कि भारत युद्धग्रस्त म्यांमार में दिसंबर में शुरू होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए अपनी टीमें भेजेगा। नई दिल्ली ने उस चुनाव के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जिसे आलोचकों ने पहले ही दिखावा बताकर उपहास किया है।

रविवार को, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की। जनरल के लिए यह एक दुर्लभ अंतरराष्ट्रीय मुलाकात थी, जिन्हें 2021 में तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद से विदेशी नेताओं द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था।

सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार ने बताया कि, "बैठक में उन्होंने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, व्यापार संवर्धन, मैत्री और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।"

साढ़े चार साल पहले, सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को चुनावी धोखाधड़ी के बहाने गिरा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप एक विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ गया जिसने इस गरीब दक्षिण पूर्व एशियाई देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है।

म्यांमार 28 दिसंबर को हुए तख्तापलट के बाद से सैन्य समर्थित अंतरिम प्रशासन के तहत अपना पहला आम चुनाव कराने की योजना बना रहा है। यह चुनाव देश भर के 300 से ज़्यादा इलाकों में होंगे, जिनमें वे इलाके भी शामिल हैं जहाँ वर्तमान में विपक्षी सशस्त्र समूहों का नियंत्रण है।

सूचित

रविवार को एक बयान में, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी को उम्मीद है कि म्यांमार में आगामी चुनाव "सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से आयोजित किए जाएंगे"।

नियोजित चुनाव एक उग्र संघर्ष के दौरान होंगे जिससे चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों ने पिछले साल मतदाता सूची तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनगणना के दौरान देश के 330 टाउनशिप में से केवल 145 का ही सर्वेक्षण किया था।

अब तक, सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, नौ पार्टियों ने राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है और 55 पार्टियों ने प्रांतीय स्तर पर पंजीकरण कराया है, जिन्हें सैन्य समर्थित चुनाव अधिकारियों से मंजूरी मिली है।

हालांकि, पश्चिमी सरकारें और मानवाधिकार समूह इस चुनाव को जनरलों द्वारा प्रॉक्सी शासन का रास्ता बनाकर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, क्योंकि सेना का विरोध करने वाली पार्टियों ने या तो चुनावों से बाहर रखा या उनका बहिष्कार किया।

स्रोत:Reuters
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us