म्यांमार की सरकारी मीडिया ने सोमवार को कहा कि भारत युद्धग्रस्त म्यांमार में दिसंबर में शुरू होने वाले आम चुनाव की निगरानी के लिए अपनी टीमें भेजेगा। नई दिल्ली ने उस चुनाव के लिए समर्थन का संकेत दिया है, जिसे आलोचकों ने पहले ही दिखावा बताकर उपहास किया है।
रविवार को, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात की। जनरल के लिए यह एक दुर्लभ अंतरराष्ट्रीय मुलाकात थी, जिन्हें 2021 में तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद से विदेशी नेताओं द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज किया गया था।
सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार ने बताया कि, "बैठक में उन्होंने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, व्यापार संवर्धन, मैत्री और सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।"
साढ़े चार साल पहले, सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को चुनावी धोखाधड़ी के बहाने गिरा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप एक विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ गया जिसने इस गरीब दक्षिण पूर्व एशियाई देश के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है।
म्यांमार 28 दिसंबर को हुए तख्तापलट के बाद से सैन्य समर्थित अंतरिम प्रशासन के तहत अपना पहला आम चुनाव कराने की योजना बना रहा है। यह चुनाव देश भर के 300 से ज़्यादा इलाकों में होंगे, जिनमें वे इलाके भी शामिल हैं जहाँ वर्तमान में विपक्षी सशस्त्र समूहों का नियंत्रण है।
रविवार को एक बयान में, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी को उम्मीद है कि म्यांमार में आगामी चुनाव "सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से आयोजित किए जाएंगे"।
नियोजित चुनाव एक उग्र संघर्ष के दौरान होंगे जिससे चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों ने पिछले साल मतदाता सूची तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनगणना के दौरान देश के 330 टाउनशिप में से केवल 145 का ही सर्वेक्षण किया था।
अब तक, सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, नौ पार्टियों ने राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है और 55 पार्टियों ने प्रांतीय स्तर पर पंजीकरण कराया है, जिन्हें सैन्य समर्थित चुनाव अधिकारियों से मंजूरी मिली है।
हालांकि, पश्चिमी सरकारें और मानवाधिकार समूह इस चुनाव को जनरलों द्वारा प्रॉक्सी शासन का रास्ता बनाकर अपना नियंत्रण मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, क्योंकि सेना का विरोध करने वाली पार्टियों ने या तो चुनावों से बाहर रखा या उनका बहिष्कार किया।