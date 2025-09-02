रूसी तेल की खरीद को लेकर वाशिंगटन के साथ नई दिल्ली के संबंध तनावपूर्ण हैं, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को चीन में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात कर मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित किया।
तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के मुख्य सत्र में जाने के बाद, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सहयोग जैसे विषयों पर बातचीत की।
वार्ता की शुरुआत में अपने संबोधन में, मोदी ने मास्को के साथ साझेदारी को "विशेष और गौरवशाली" बताया। पुतिन ने मोदी को "प्रिय मित्र" कहा और भारत के साथ रूस के संबंधों को विशेष, मैत्रीपूर्ण और भरोसेमंद बताया।
पुतिन ने कहा, "रूस और भारत ने दशकों से विशेष संबंध बनाए रखे हैं। मैत्रीपूर्ण और भरोसेमंद। यही भविष्य में हमारे संबंधों के विकास की नींव है।"
उनके विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव के अनुसार, पुतिन दिसंबर में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं।
पुतिन के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी था जिसमें शीर्ष सरकारी अधिकारी शामिल थे। रूसी सरकारी मीडिया ने बताया कि औपचारिक मुलाकात से पहले, पुतिन और मोदी ने रूस में बनी एक लिमोज़ीन में लगभग एक घंटे तक आमने-सामने बातचीत की, जिसे पुतिन अक्सर विदेश यात्राओं पर इस्तेमाल करते हैं।
नेताओं के एक ग्रुप फोटो के लिए कतार में लगने से कुछ क्षण पहले, मोदी एक पुराने दोस्त की तरह उत्साह से पुतिन का हाथ थामे और अपनी ख़ास ठहाकेदार हँसी में फूट पड़े। यह पल बेहद रोमांचक था जब पुतिन मुस्कुराए और हँसे, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक संयमित मुस्कान दी। चौकस वार्ताकारों से घिरे तीनों ने कुछ सेकंड तक उत्साहपूर्वक बातचीत की।
मोदी और पुतिन के बीच सोमवार की द्विपक्षीय बैठक आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदने के जवाब में भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है—जिससे कुल शुल्क 50% तक बढ़ गया है।
वाशिंगटन ने बार-बार नई दिल्ली को रूसी कच्चा तेल खरीदने से परहेज करने की सलाह दी है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण के लिए मास्को की आय बनाए रखने का एक साधन है। भारत का कहना है कि उसके 1.4 अरब नागरिकों की बढ़ती ऊर्जा मांग आयात पर निर्भर करती है।
शिखर सम्मेलन के समापन पर, ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि ऐतिहासिक रूप से अमेरिका-भारत व्यापार संबंध "पूरी तरह से एकतरफ़ा आपदा रहे हैं!" ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल ख़रीद में तेज़ी लाने पर भी नाराज़ हुए और संकेत दिया कि नई दिल्ली के साथ कोई व्यापार समझौता होने की संभावना नहीं है।
अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्होंने अब अपने टैरिफ़ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। लोगों को सोचने के लिए बस कुछ सरल तथ्य!!!"