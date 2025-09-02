नेताओं के एक ग्रुप फोटो के लिए कतार में लगने से कुछ क्षण पहले, मोदी एक पुराने दोस्त की तरह उत्साह से पुतिन का हाथ थामे और अपनी ख़ास ठहाकेदार हँसी में फूट पड़े। यह पल बेहद रोमांचक था जब पुतिन मुस्कुराए और हँसे, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक संयमित मुस्कान दी। चौकस वार्ताकारों से घिरे तीनों ने कुछ सेकंड तक उत्साहपूर्वक बातचीत की।

मोदी और पुतिन के बीच सोमवार की द्विपक्षीय बैठक आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा लगातार रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदने के जवाब में भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है—जिससे कुल शुल्क 50% तक बढ़ गया है।

वाशिंगटन ने बार-बार नई दिल्ली को रूसी कच्चा तेल खरीदने से परहेज करने की सलाह दी है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण के लिए मास्को की आय बनाए रखने का एक साधन है। भारत का कहना है कि उसके 1.4 अरब नागरिकों की बढ़ती ऊर्जा मांग आयात पर निर्भर करती है।

शिखर सम्मेलन के समापन पर, ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि ऐतिहासिक रूप से अमेरिका-भारत व्यापार संबंध "पूरी तरह से एकतरफ़ा आपदा रहे हैं!" ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल ख़रीद में तेज़ी लाने पर भी नाराज़ हुए और संकेत दिया कि नई दिल्ली के साथ कोई व्यापार समझौता होने की संभावना नहीं है।

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्होंने अब अपने टैरिफ़ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। उन्हें ऐसा सालों पहले कर देना चाहिए था। लोगों को सोचने के लिए बस कुछ सरल तथ्य!!!"