अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय परिधान निर्यात पर भारी शुल्क लगाने के बाद भारत का वस्त्र उद्योग संकट में है। इस कदम से अमेरिकी खरीदारों में घबराहट फैल गई है और निर्माता उत्पादन को अन्य देशों में स्थानांतरित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
पर्ल ग्लोबल, जो गैप और कोहल्स जैसे प्रमुख अमेरिकी ब्रांडों को आपूर्ति करता है, ने कहा कि उसे ग्राहकों से तत्काल कॉल्स मिल रही हैं, जो या तो नए शुल्क की लागत को वहन करने या उत्पादन को अन्य देशों में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं।
पर्ल ग्लोबल के प्रबंध निदेशक पलाब बनर्जी ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, "सभी ग्राहक मुझे कॉल कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम भारत से अन्य देशों में स्थानांतरित हो जाएं।" पर्ल के बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और ग्वाटेमाला में कारखाने हैं।
भारत को अब परिधान निर्यात पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है — 25 प्रतिशत शुल्क पिछले गुरुवार को लगाया गया और 25 प्रतिशत 28 अगस्त से लागू होने वाला है। भारतीय सरकार ने इस कदम को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया है।
इसके विपरीत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी परिधान केंद्रों को 20 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ता है, जबकि चीन को 30 प्रतिशत।
यह शुल्क वृद्धि — जो आंशिक रूप से भारत को रूसी तेल की खरीद जारी रखने के लिए लक्षित करती है — अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानांतरण से भारत को लाभ होने की उम्मीदों के विपरीत है। अब, कुछ अमेरिकी ग्राहक ऑर्डर रोक रहे हैं, जबकि अन्य कम शुल्क वाले देशों में स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं।
‘उद्योग संकट में है’
रिचाको एक्सपोर्ट्स ने इस साल अमेरिका को $111 मिलियन के परिधान निर्यात किए हैं, जिसमें जे. क्रू ग्रुप जैसे ग्राहक शामिल हैं, कस्टम डेटा दिखाता है। ये सभी भारत में स्थित इसके दो दर्जन से अधिक कारखानों में बनाए गए थे।
कंपनी के महाप्रबंधक दिनेश रायजा ने कहा, "हम (नेपाल की राजधानी) काठमांडू में एक विनिर्माण आधार स्थापित करने की संभावना तलाश रहे हैं। उद्योग संकट में है।"
इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत के सबसे बड़े ज्वैलर और घड़ी निर्माता टाइटन ने रॉयटर्स को बताया कि वह अमेरिकी बाजारों तक कम-शुल्क पहुंच बनाए रखने के लिए कुछ विनिर्माण को मध्य पूर्व में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है।
शीर्ष भारतीय परिधान निर्माता रेमंड के वित्त प्रमुख अमित अग्रवाल ने कहा कि वह कंपनी के इथियोपिया में एक कारखाने पर भरोसा कर रहे हैं — जिसे केवल 10 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क का सामना करना पड़ता है और जो संभवतः तीन महीनों के भीतर अमेरिकी ग्राहकों के लिए अधिक उत्पादन लाइनों को जोड़ सकता है।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा परिधान निर्यात बाजार है। कई निर्यातकों को चिंता है कि ये शुल्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारत को एक प्रमुख वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा को पटरी से उतार सकते हैं।
भारतीय वस्त्र केंद्र में घबराहट
दक्षिण भारत में स्थित तिरुपुर, जिसे देश की निटवियर राजधानी माना जाता है और जो लगभग एक-तिहाई परिधान निर्यात के लिए जिम्मेदार है, इस साल की शुरुआत में भविष्य को लेकर आशावादी था जब रॉयटर्स ने वहां के निर्यातकों से बात की थी। अब इस केंद्र में घबराहट छा गई है।
तिरुपुर में कुछ कारखानों को ग्राहकों द्वारा ऑर्डर रोकने के लिए कहा गया है, जबकि कुछ ने 50 प्रतिशत शुल्क पूरी तरह लागू होने से पहले जितना संभव हो उतना माल भेजने की योजना बनाई है, कॉटन ब्लॉसम इंडिया के कार्यकारी निदेशक नवीन माइकल जॉन ने कहा।
उन्होंने कहा, "एक आयातक, जिसने अंडरवियर के लिए ऑर्डर दिया था, ने वापस आकर कहा कि अगर आपने यार्न नहीं खरीदा है... तो इसे अभी के लिए रोक दें।"
तिरुपुर में कुछ परिधान अमेरिकी ग्राहकों को केवल $1 में मिलते हैं, जबकि महिलाओं या पुरुषों की टी-शर्ट की कीमत लगभग $3.5-$5 तक होती है, जो जल्द ही 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर सकती है, तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव एन. थिरुकुमारन ने कहा।