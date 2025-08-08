एक बयान के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस लूला दा सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समूह के दो संस्थापक सदस्यों और अन्य देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच संबंधों पर चर्चा की।

भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा का ज़िक्र किया, जहाँ वे व्यापार और लोगों के बीच संबंधों में "सहयोग को मज़बूत करने की रूपरेखा" पर सहमत हुए।

इसमें कहा गया है, "इन चर्चाओं के आधार पर, उन्होंने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"