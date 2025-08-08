एक बयान के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस लूला दा सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समूह के दो संस्थापक सदस्यों और अन्य देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच संबंधों पर चर्चा की।
भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने पिछले महीने भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राज़ील यात्रा का ज़िक्र किया, जहाँ वे व्यापार और लोगों के बीच संबंधों में "सहयोग को मज़बूत करने की रूपरेखा" पर सहमत हुए।
इसमें कहा गया है, "इन चर्चाओं के आधार पर, उन्होंने भारत-ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"
ब्राज़ील वर्तमान में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। मोदी 2026 में लूला से अगले अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
लूला ने कहा की ब्राज़ील 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने के अपने लक्ष्य को भी दोहराते हैं। उन्इहोंने जोड़ाकि,”इस उद्देश्य से, हम मर्कोसुर और भारत के बीच समझौते के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए। हमने PIX और भारत के UPI सहित दोनों देशों के वर्चुअल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी का आदान-प्रदान किया।”