भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी ने गुरुवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चेतावनी दी कि भू-राजनीतिक और टैरिफ संबंधी अनिश्चितता के कारण मांग-आपूर्ति संतुलन और व्यापार प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स के संचालक के अनुसार, प्रतिबंधों में बदलाव, टैरिफ नीतियों में बदलाव और गैर-ओपेक सदस्यों तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा उत्पादन संबंधी निर्णयों के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं।
बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूस के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू करके भारत पर दबाव बढ़ाने से पहले, इस शोध में मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को शामिल किया गया था। हालाँकि, इस शोध में टैरिफ के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया था।
यह नया कर उन शुल्कों के अतिरिक्त है जो वाशिंगटन ने नई दिल्ली के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए पहले ही लगा दिए हैं और इसका उद्देश्य रूसी तेल आयात करने पर भारत को दंडित करना है।
व्यापार आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, जो नई दिल्ली की कुल आपूर्ति का लगभग 35% प्रदान करेगा। इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
निजी कंपनियाँ रिलायंस, नायरा एनर्जी और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी अभी भी रूसी तेल खरीदती हैं, भले ही सरकारी रिफाइनरियों ने आयात बंद कर दिया हो।
पोर्टफोलियो मैनेजर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सह-संस्थापक प्रमोद गुब्बी ने अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ का जिक्र करते हुए रॉयटर्स से कहा, "अगर हम दबाव में झुक गए, तो हमारे लिए सस्ते रूसी कच्चे तेल तक पहुंच खोने का जोखिम है, जिससे रिफाइनिंग मार्जिन कम हो सकता है। यह रिलायंस और तेल विपणन कंपनियों के लिए एक जोखिम है।"
यूरोपीय संघ ने कुछ पश्चिमी देशों को छोड़कर, तीसरे देशों में संसाधित रूसी कच्चे तेल से बने परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इसने रूस समर्थित निजी रिफाइनर नायरा एनर्जी पर सीधे प्रतिबंध लगा दिए हैं।
एलएसईजी शिपट्रैकिंग डेटा के अनुसार, परिष्कृत उत्पादों के एक प्रमुख निर्यातक, रिलायंस ने इस वर्ष के पहले सात महीनों में यूरोप को औसतन 2.83 मिलियन बैरल डीजल और 1.5 मिलियन बैरल जेट ईंधन प्रति माह भेजा।