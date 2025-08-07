अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
भारत किसानों के हितों पर समझौता नहीं करेगा, मोदी ने ट्रंप के टैरिफ हमले के बीच कहा
भारत ने संकेत दिया है कि वह आने वाले महीनों में ट्रंप के टैरिफ़ों का सामना करते हुए अन्य साझेदारियों पर विचार कर सकता है, जिससे दो देशों के बीच वर्षों में सबसे खराब राजनयिक टकराव हुआ है।
कृषि पहुँच और रूसी तेल खरीद पर विवादों के बाद पाँच दौर की वार्ता विफल रहने से भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टूट गई। / फोटो: एपी / AP
12 घंटे पहले

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह देश के किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यह बयान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद दिया।

ट्रंप ने गुरुवार को दक्षिण एशियाई देश पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। यह किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

“हमारे लिए हमारे किसानों का कल्याण सर्वोपरि है,” मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा। “भारत अपने किसानों, डेयरी (क्षेत्र) और मछुआरों के कल्याण पर कभी समझौता नहीं करेगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी,” उन्होंने कहा।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पांच दौर की बातचीत के बाद विफल हो गई, क्योंकि भारत के विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने और रूसी तेल की खरीद को रोकने पर असहमति थी।

मोदी ने सीधे तौर पर अमेरिकी शुल्क या व्यापार वार्ता का उल्लेख नहीं किया।

नया शुल्क, जो 28 अगस्त से प्रभावी होगा, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए दंड स्वरूप लगाया गया है, ट्रंप ने कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय को “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि “भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

अमेरिका ने अभी तक चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया है, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को अब तक इसलिए बख्शा गया है क्योंकि उसके पास दुर्लभ खनिजों और अन्य वस्तुओं का भंडार है, जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि भारत के पास यह नहीं है।

“अमेरिकी शुल्क वृद्धि में कोई तर्क नहीं है,” भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव डम्मू रवि ने पत्रकारों से कहा। “यह एक अस्थायी समस्या है, लेकिन समय के साथ हमें विश्वास है कि दुनिया समाधान ढूंढ लेगी।”

भारत नई साझेदारियों की ओर देख रहा है।

भारत ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि ट्रंप के शुल्कों के कारण आने वाले महीनों में उसे अन्य साझेदारियों पर विचार करना पड़ सकता है, जिसने वर्षों में दोनों देशों के बीच सबसे खराब राजनयिक टकराव को जन्म दिया है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात वर्षों में पहली बार चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो वाशिंगटन के साथ संबंधों में खटास के बीच संभावित गठबंधन पुनर्संरेखण का संकेत देता है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने बुधवार को कहा कि वह विकासशील देशों के ब्रिक्स समूह के बीच ट्रंप के शुल्कों से निपटने के तरीकों पर बातचीत शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि वह गुरुवार को मोदी, चीन के शी जिनपिंग और अन्य नेताओं को फोन करेंगे। ब्रिक्स समूह में रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं।

रवि ने कहा कि “समान विचारधारा वाले देश सहयोग और आर्थिक जुड़ाव के लिए देखेंगे, जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी होगा।”

स्रोत:Reuters
