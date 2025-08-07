भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह देश के किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यह बयान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद दिया।

ट्रंप ने गुरुवार को दक्षिण एशियाई देश पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। यह किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है।

“हमारे लिए हमारे किसानों का कल्याण सर्वोपरि है,” मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा। “भारत अपने किसानों, डेयरी (क्षेत्र) और मछुआरों के कल्याण पर कभी समझौता नहीं करेगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि इसके लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी,” उन्होंने कहा।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पांच दौर की बातचीत के बाद विफल हो गई, क्योंकि भारत के विशाल कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने और रूसी तेल की खरीद को रोकने पर असहमति थी।

मोदी ने सीधे तौर पर अमेरिकी शुल्क या व्यापार वार्ता का उल्लेख नहीं किया।

नया शुल्क, जो 28 अगस्त से प्रभावी होगा, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के लिए दंड स्वरूप लगाया गया है, ट्रंप ने कहा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय को “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि “भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

अमेरिका ने अभी तक चीन पर ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया है, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को अब तक इसलिए बख्शा गया है क्योंकि उसके पास दुर्लभ खनिजों और अन्य वस्तुओं का भंडार है, जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि भारत के पास यह नहीं है।

“अमेरिकी शुल्क वृद्धि में कोई तर्क नहीं है,” भारत के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव डम्मू रवि ने पत्रकारों से कहा। “यह एक अस्थायी समस्या है, लेकिन समय के साथ हमें विश्वास है कि दुनिया समाधान ढूंढ लेगी।”