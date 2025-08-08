दुनिया
चीन ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया
हाल के वर्षों में चीन और भारत रूस के कच्चे तेल निर्यात के शीर्ष खरीदार रहे हैं।
FOTO DE ARCHIVO. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए। / Reuters
16 घंटे पहले

चीन ने गुरुवार को रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ का विरोध किया।

बुधवार को भारत पर लगाए गए नए टैरिफ पर चीन की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, “टैरिफ के दुरुपयोग पर चीन का विरोध सुसंगत और स्पष्ट है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। इस नए आदेश के साथ, भारतीय आयातों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया।

भारत पर टैरिफ की यह दर महीनों की बातचीत के बाद व्यापार समझौता न हो पाने के बाद लगाई गई है।

चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सूत्रों का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 2018 के बाद पहली बार चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे।

ट्रम्प ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के साथ युद्धविराम के लिए दबाव बनाने के लिए देशों पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बनाया है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह "भारी कीमत" चुकाने को तैयार हैं और देश की जनता के हितों से "कभी समझौता नहीं" करने की कसम खाई है।

स्रोत:AA
