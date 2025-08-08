चीन ने गुरुवार को रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ का विरोध किया।

बुधवार को भारत पर लगाए गए नए टैरिफ पर चीन की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा , “टैरिफ के दुरुपयोग पर चीन का विरोध सुसंगत और स्पष्ट है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। इस नए आदेश के साथ, भारतीय आयातों पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया।

भारत पर टैरिफ की यह दर महीनों की बातचीत के बाद व्यापार समझौता न हो पाने के बाद लगाई गई है।