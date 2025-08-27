दुनिया
इज़रायल के नासर अस्पताल में हुए हमले ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर लाया
इज़रायल ने दो साल में दुनिया भर के किसी भी संघर्ष में से अधिक पत्रकारों को मार डाला है।
इज़रायल के नासर अस्पताल में हुए हमले ने भारत और पाकिस्तान को एक मंच पर लाया
इज़राइल के सोमवार को नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हुए हमले में मारे गए पत्रकार के इस्तेमाल किए गए उपकरण। / Reuters
27 अगस्त 2025

भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने इस साल मई में एक-दूसरे पर रॉकेट और मिसाइलें दागी थीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर शायद ही कभी सहमत होते हैं।

इसलिए यह दुर्लभ था जब दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों ने बुधवार को गाजा में पत्रकारों की हत्या को "जघन्य" और "चौंकाने वाला" बताते हुए इज़राइल की निंदा की।

इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने गाजा के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर सोमवार को हुए इज़राइल के हमले के जवाब में अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। इस हमले में कम से कम 47 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिनमें छह पत्रकार भी शामिल थे, जिससे वैश्विक आक्रोश फैल गया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को "अमानवीय और जघन्य" बताया और कहा कि नागरिकों और पत्रकारों को लगातार निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है।

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से "इज़राइल को ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने और इज़राइल की दंडमुक्ति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने" की अपील दोहराई।

भारत ने भी गाजा में पत्रकारों की हत्या को "चौंकाने वाला और गहराई से खेदजनक" बताया और संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की।

सूचित

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक बयान में कहा, "पत्रकारों की हत्या चौंकाने वाली और गहराई से खेदजनक है। भारत ने हमेशा संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की है।"

उन्होंने यह भी जोड़ा, "हम समझते हैं कि इज़राइली अधिकारियों ने पहले ही एक जांच शुरू कर दी है।"

आलोचकों का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इज़राइल के करीब आ गया है, जबकि देश ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन और दो-राज्य समाधान का समर्थन किया है।

मोदी उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हमास के हमले की निंदा की थी। उनका ट्वीट, जिसमें हमास को "आतंकवादी" कहा गया था, भारत की उस नीति में बदलाव का संकेत देता है जिसने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित नहीं किया है।

गाजा में मीडिया कर्मियों की नई मौतों ने अक्टूबर 2023 से इज़राइली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनी पत्रकारों की संख्या 246 तक पहुंचा दी।

इज़राइल ने हाल के समय में दुनिया भर में किसी भी संघर्ष की तुलना में दो वर्षों में अधिक पत्रकारों की हत्या की है।

स्रोत:TRT World and Agencies
