भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने इस साल मई में एक-दूसरे पर रॉकेट और मिसाइलें दागी थीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर शायद ही कभी सहमत होते हैं।

इसलिए यह दुर्लभ था जब दोनों परमाणु-सशस्त्र पड़ोसियों ने बुधवार को गाजा में पत्रकारों की हत्या को "जघन्य" और "चौंकाने वाला" बताते हुए इज़राइल की निंदा की।

इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने गाजा के दक्षिणी हिस्से खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर सोमवार को हुए इज़राइल के हमले के जवाब में अलग-अलग प्रेस विज्ञप्तियां जारी कीं। इस हमले में कम से कम 47 फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिनमें छह पत्रकार भी शामिल थे, जिससे वैश्विक आक्रोश फैल गया।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस हमले को "अमानवीय और जघन्य" बताया और कहा कि नागरिकों और पत्रकारों को लगातार निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार और मानवीय कानूनों के साथ-साथ प्रेस की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है।

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से "इज़राइल को ऐसे जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने और इज़राइल की दंडमुक्ति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने" की अपील दोहराई।

भारत ने भी गाजा में पत्रकारों की हत्या को "चौंकाने वाला और गहराई से खेदजनक" बताया और संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की निंदा की।