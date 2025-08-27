उत्तर-पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में 20 करोड़ साल पुराना जुरासिक युग का फाइटोसॉर जीवाश्म मिला है।
स्थानीय नेटवर्क एनडीटीवी ने सोमवार को बताया कि हालाँकि 2023 में बिहार-मध्य प्रदेश सीमा पर एक और फाइटोसॉर जीवाश्म मिला है, लेकिन मगरमच्छ जैसा दिखने वाला यह जीवाश्म भारत में पाया जाने वाला प्रागैतिहासिक युग का पहला ऐसा सरीसृप है जो अच्छी तरह से संरक्षित है।
पिछले हफ़्ते जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर (28 मील) दूर मेघा गाँव में एक पुरानी झील के पास खुदाई कर रहे स्थानीय लोगों को लगभग दो मीटर (6.5 फुट) लंबा एक जीवाश्म मिला।
जीवाश्म के पास एक अण्डा भी मिला, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह फाइटोसौर का है।
मीडिया आउटलेट ने जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर वीएस परिहार के हवाले से कहा, "जीवाश्म एक मध्यम आकार के फाइटोसॉर की ओर इशारा करता है जो संभवतः लाखों साल पहले यहाँ एक नदी के पास रहता था और जीवित रहने के लिए मछलियाँ खाता था।"
जैसलमेर में जीवाश्म अध्ययन का नेतृत्व कर रहे भूविज्ञानी नारायण दास इनाखिया ने कहा, "लगभग 18 करोड़ साल पहले, यह वह क्षेत्र था जहाँ जुरासिक युग में डायनासोर पनपते थे, और जैसलमेर उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे भूवैज्ञानिक लाठी संरचना कहते हैं।"
पश्चिमी जैसलमेर में लाठी संरचना में मीठे पानी, समुद्री जीवन और जलीय वातावरण के संकेत मिलते हैं।
इनाखिया ने कहा, "इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में मिले जीवाश्म की पहचान फाइटोसॉर के रूप में हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में संभवतः एक तरफ नदी और दूसरी तरफ समुद्र था।"