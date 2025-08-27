दुनिया
2 मिनट पढ़ने के लिए
उत्तर-पश्चिमी भारत के राजस्थान में 20 करोड़ साल पुराना जुरासिक युग का जीवाश्म मिला
स्थानीय ग्रामीणों ने प्राचीन झील के पास अंडे के साथ फाइटोसौर जीवाश्म की खोज की
उत्तर-पश्चिमी भारत के राजस्थान में 20 करोड़ साल पुराना जुरासिक युग का जीवाश्म मिला
भारत ने एक गाँव से 20 करोड़ वर्ष पुराने फाइटोसौर का जीवाश्म खोजा / Reuters
27 अगस्त 2025

उत्तर-पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य में 20 करोड़ साल पुराना जुरासिक युग का फाइटोसॉर जीवाश्म मिला है।

स्थानीय नेटवर्क एनडीटीवी ने सोमवार को बताया कि हालाँकि 2023 में बिहार-मध्य प्रदेश सीमा पर एक और फाइटोसॉर जीवाश्म मिला है, लेकिन मगरमच्छ जैसा दिखने वाला यह जीवाश्म भारत में पाया जाने वाला प्रागैतिहासिक युग का पहला ऐसा सरीसृप है जो अच्छी तरह से संरक्षित है।

पिछले हफ़्ते जैसलमेर से लगभग 45 किलोमीटर (28 मील) दूर मेघा गाँव में एक पुरानी झील के पास खुदाई कर रहे स्थानीय लोगों को लगभग दो मीटर (6.5 फुट) लंबा एक जीवाश्म मिला।

जीवाश्म के पास एक अण्डा भी मिला, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह फाइटोसौर का है।

सूचित

मीडिया आउटलेट ने जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर वीएस परिहार के हवाले से कहा, "जीवाश्म एक मध्यम आकार के फाइटोसॉर की ओर इशारा करता है जो संभवतः लाखों साल पहले यहाँ एक नदी के पास रहता था और जीवित रहने के लिए मछलियाँ खाता था।"

जैसलमेर में जीवाश्म अध्ययन का नेतृत्व कर रहे भूविज्ञानी नारायण दास इनाखिया ने कहा, "लगभग 18 करोड़ साल पहले, यह वह क्षेत्र था जहाँ जुरासिक युग में डायनासोर पनपते थे, और जैसलमेर उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे भूवैज्ञानिक लाठी संरचना कहते हैं।"

पश्चिमी जैसलमेर में लाठी संरचना में मीठे पानी, समुद्री जीवन और जलीय वातावरण के संकेत मिलते हैं।

इनाखिया ने कहा, "इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में मिले जीवाश्म की पहचान फाइटोसॉर के रूप में हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में संभवतः एक तरफ नदी और दूसरी तरफ समुद्र था।"

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us