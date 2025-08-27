मीडिया आउटलेट ने जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर वीएस परिहार के हवाले से कहा, "जीवाश्म एक मध्यम आकार के फाइटोसॉर की ओर इशारा करता है जो संभवतः लाखों साल पहले यहाँ एक नदी के पास रहता था और जीवित रहने के लिए मछलियाँ खाता था।"

जैसलमेर में जीवाश्म अध्ययन का नेतृत्व कर रहे भूविज्ञानी नारायण दास इनाखिया ने कहा, "लगभग 18 करोड़ साल पहले, यह वह क्षेत्र था जहाँ जुरासिक युग में डायनासोर पनपते थे, और जैसलमेर उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे भूवैज्ञानिक लाठी संरचना कहते हैं।"

पश्चिमी जैसलमेर में लाठी संरचना में मीठे पानी, समुद्री जीवन और जलीय वातावरण के संकेत मिलते हैं।

इनाखिया ने कहा, "इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में मिले जीवाश्म की पहचान फाइटोसॉर के रूप में हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में संभवतः एक तरफ नदी और दूसरी तरफ समुद्र था।"