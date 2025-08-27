बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को रोहिंग्याओं पर म्यांमार के क्रूर हमलों को रोकने और उनकी स्थायी एवं सुरक्षित वापसी की गारंटी के लिए एक सात-सूत्रीय योजना पेश की।

बांग्लादेश के तटीय कॉक्स बाज़ार क्षेत्र में जबरन विस्थापित हुए 13 लाख रोहिंग्याओं में से अधिकांश ने अगस्त 2017 में रखाइन राज्य में सैन्य कार्रवाई के बाद म्यांमार छोड़ दिया था।

लंबे समय से चले आ रहे रोहिंग्या मुद्दे का समाधान खोजने के लिए, यूनुस ने "हितधारक संवाद" नामक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, जो रविवार को कॉक्स बाज़ार में शुरू हुई।

रोहिंग्याओं की स्थायी वापसी, पर्याप्त वित्तपोषण, अराकान सेना और म्यांमार के अधिकारियों द्वारा हिंसा का अंत, और रोहिंग्या अधिकारों पर चर्चा के लिए एक मंच का निर्माण, योजना के सात बिंदुओं में शामिल थे।

इस योजना में नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतरिम उपायों को अपनाने का भी आह्वान किया गया है, साथ ही म्यांमार में जातीय सफ़ाया रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से आसियान, की अधिक सशक्त भूमिका की भी बात कही गई है।

अपनी सात-सूत्रीय योजना की व्याख्या करते हुए, यूनुस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से आसियान, म्यांमार में जातीय सफ़ाया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है।