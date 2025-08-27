दुनिया
बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार मे हमले समाप्त करने का प्रस्ताव पेश किया
बांग्लादेश के तटीय कॉक्स बाजार जिले में अब लगभग 13 लाख जबरन विस्थापित रोहिंग्या हैं।
बांग्लादेश रोहिंग्या वर्षगांठ / AP
27 अगस्त 2025

बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के नेता मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को रोहिंग्याओं पर म्यांमार के क्रूर हमलों को रोकने और उनकी स्थायी एवं सुरक्षित वापसी की गारंटी के लिए एक सात-सूत्रीय योजना पेश की।

बांग्लादेश के तटीय कॉक्स बाज़ार क्षेत्र में जबरन विस्थापित हुए 13 लाख रोहिंग्याओं में से अधिकांश ने अगस्त 2017 में रखाइन राज्य में सैन्य कार्रवाई के बाद म्यांमार छोड़ दिया था।

लंबे समय से चले आ रहे रोहिंग्या मुद्दे का समाधान खोजने के लिए, यूनुस ने "हितधारक संवाद" नामक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया, जो रविवार को कॉक्स बाज़ार में शुरू हुई।

रोहिंग्याओं की स्थायी वापसी, पर्याप्त वित्तपोषण, अराकान सेना और म्यांमार के अधिकारियों द्वारा हिंसा का अंत, और रोहिंग्या अधिकारों पर चर्चा के लिए एक मंच का निर्माण, योजना के सात बिंदुओं में शामिल थे।

इस योजना में नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतरिम उपायों को अपनाने का भी आह्वान किया गया है, साथ ही म्यांमार में जातीय सफ़ाया रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से आसियान, की अधिक सशक्त भूमिका की भी बात कही गई है।

अपनी सात-सूत्रीय योजना की व्याख्या करते हुए, यूनुस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से आसियान, म्यांमार में जातीय सफ़ाया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है।

अंतिम चरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतरिम उपायों को लागू करना और मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार को रोकना है।

यूनुस ने सम्मेलन में कहा, "सभी पक्षों को बिना किसी और देरी के इस संकट को और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए।"

"भारी मन से, मैं आपका ध्यान रोहिंग्याओं के जबरन विस्थापन और 8 तारीख़, 'रोहिंग्या नरसंहार स्मृति दिवस' पर म्यांमार से बांग्लादेश की ओर उनके पलायन की ओर आकर्षित करता हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "आखिरी रोहिंग्या के रखाइन छोड़ने तक इंतज़ार करना एक ऐतिहासिक भूल होगी।"

स्रोत:AA
