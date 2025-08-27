हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 50 प्रतिशत शुल्क व्यापार प्रतिबंध के समान है और इससे छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है।

कपड़ा, समुद्री भोजन और आभूषण निर्यातकों द्वारा अमेरिका से ऑर्डर खारिज किए जाने और बांग्लादेश व वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को नुकसान होने की खबरें पहले ही आ चुकी हैं, जिससे बड़ी संख्या में नौकरियों में छंटनी की चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने पिछले हफ़्ते रूसी तेल ख़रीद के संदर्भ में पत्रकारों से कहा था कि "लगता है भारत इस रक्तपात में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता।"

नवारो ने चीनी राष्ट्रपति का ज़िक्र करते हुए कहा, "वह शी जिनपिंग के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है।"

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेंडी कटलर ने एएफपी को बताया: "ट्रम्प टैरिफ़ प्रकरण में सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक यह है कि कैसे भारत एक शुरुआती व्यापार समझौते के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार से एक ऐसे देश में बदल गया है जो किसी भी व्यापारिक साझेदार पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा टैरिफ़ का सामना कर रहा है।"

पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी कटलर ने कहा कि व्यापार मामलों में सख़्त रुख़ के बावजूद भारत सुधार और खुलापन अपना रहा है।

लेकिन ट्रम्प के तीखे शुल्कों से इन रुझानों पर सवाल उठ सकते हैं।