अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
रूसी तेल खरीद पर भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ दोगुना होकर 50% हुआ
कपड़ा, समुद्री खाद्य और आभूषण निर्यातक पहले से ही अमेरिका से ऑर्डर रद्द होने तथा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंद्वियों से नुकसान की रिपोर्ट कर रहे थे
27 अगस्त 2025

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कई भारतीय आयातों पर मौजूदा शुल्क को दोगुना कर दिया और रूसी तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली को दंडित करने के प्रयास में 50% अमेरिकी टैरिफ लगा दिया।

संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास में, ट्रम्प ने ऊर्जा सौदों को लेकर भारत पर दबाव डाला है, जो यूक्रेन में मास्को के युद्ध के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत हैं।

यह 50 प्रतिशत का स्तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों के लिए सबसे ज़्यादा करों में से एक है, हालाँकि जनवरी में दोबारा सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप ने सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों, दोनों पर नए कर लगाए हैं।

हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि कंप्यूटर चिप्स और दवाइयों जैसे उद्योगों के लिए अभी भी छूट है, जिन पर अलग से कर लगाया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने इन और अन्य क्षेत्रों पर विचार करना शुरू कर दिया है, जिससे अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। स्मार्टफ़ोन भी उन चीज़ों की सूची में शामिल हैं जिन्हें बाहर रखा गया है।

ये राष्ट्रव्यापी कर उन उद्योगों को भी छूट देते हैं जिन्हें पहले ही अलग कर दिया गया है, जैसे कि इस्पात, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल।

2024 में, भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका था, जहाँ 87.3 अरब डॉलर का निर्यात हुआ।

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 50 प्रतिशत शुल्क व्यापार प्रतिबंध के समान है और इससे छोटे व्यवसायों को नुकसान हो सकता है।

कपड़ा, समुद्री भोजन और आभूषण निर्यातकों द्वारा अमेरिका से ऑर्डर खारिज किए जाने और बांग्लादेश व वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को नुकसान होने की खबरें पहले ही आ चुकी हैं, जिससे बड़ी संख्या में नौकरियों में छंटनी की चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने पिछले हफ़्ते रूसी तेल ख़रीद के संदर्भ में पत्रकारों से कहा था कि "लगता है भारत इस रक्तपात में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करना चाहता।"

नवारो ने चीनी राष्ट्रपति का ज़िक्र करते हुए कहा, "वह शी जिनपिंग के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है।"

एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेंडी कटलर ने एएफपी को बताया: "ट्रम्प टैरिफ़ प्रकरण में सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक यह है कि कैसे भारत एक शुरुआती व्यापार समझौते के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार से एक ऐसे देश में बदल गया है जो किसी भी व्यापारिक साझेदार पर अमेरिका द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा टैरिफ़ का सामना कर रहा है।"

पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी कटलर ने कहा कि व्यापार मामलों में सख़्त रुख़ के बावजूद भारत सुधार और खुलापन अपना रहा है।

लेकिन ट्रम्प के तीखे शुल्कों से इन रुझानों पर सवाल उठ सकते हैं।

स्रोत:AFP
