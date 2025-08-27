विपक्षी दलों ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर कथित "लाठीचार्ज" के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि वह "वोट चुराकर" सत्ता में आई है।

कर्मचारी चयन आयोग भारतीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों के लिए ग्रुप बी और सी के अधिकारियों का चयन करने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा या SSC का संचालन करता है।

लेकिन हाल के वर्षों में परीक्षाएं पेपर लीक, तकनीकी खराबी, छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्र आवंटित किए जाने और परिणामों की घोषणा में देरी जैसी समस्याओं से ग्रस्त रही हैं।

इस वर्ष की परीक्षाओं में 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों से प्रभावित लगभग 59,000 उम्मीदवारों को 29 अगस्त को तीन पालियों में विशेष पुन: परीक्षा मिलेगी, आयोग के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने घोषणा की थी

दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी उम्मीदवारों और कोचिंग शिक्षकों ने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। छात्रों ने पुलिस पर "लाठीचार्ज" का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस ने कथित तोर पर लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया।

यूपी के गोरखपुर से एसएससी अभ्यर्थी विकास मिश्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया की, "हमारे पास दो दिनों की अनुमति थी, लेकिन पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि हमें रविवार शाम 5 बजे तक की अनुमति थी। जब हम एसएससी परीक्षाएँ सुचारू रूप से आयोजित करने की माँग कर रहे थे, तो पुलिस हमें तितर-बितर करने आई और हमें बेरहमी से पीटा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों ने मेरे साथ मारपीट की।"