दुनिया
विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग के लिए पुलिस की आलोचना की
छात्र एसएससी (SSC) परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है।
विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान में छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग के लिए पुलिस की आलोचना की
यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के विरोध में शिक्षा मंत्रालय के बाहर तख्तियां लिए छात्र विरोध प्रदर्शन करते हुए। रॉयटर्स/प्रियांशु सिंह / Reuters
27 अगस्त 2025

विपक्षी दलों ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे SSC उम्मीदवारों पर कथित "लाठीचार्ज" के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि वह "वोट चुराकर" सत्ता में आई है।

कर्मचारी चयन आयोग भारतीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों के लिए ग्रुप बी और सी के अधिकारियों का चयन करने के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा या SSC का संचालन करता है।

लेकिन हाल के वर्षों में परीक्षाएं पेपर लीक, तकनीकी खराबी, छात्रों को दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्र आवंटित किए जाने और परिणामों की घोषणा में देरी जैसी समस्याओं से ग्रस्त रही हैं।

इस वर्ष की परीक्षाओं में 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों से प्रभावित लगभग 59,000 उम्मीदवारों को 29 अगस्त को तीन पालियों में विशेष पुन: परीक्षा मिलेगी, आयोग के अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने घोषणा की थी

दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी उम्मीदवारों और कोचिंग शिक्षकों ने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। छात्रों ने पुलिस पर "लाठीचार्ज" का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस ने कथित तोर पर लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया।

यूपी के गोरखपुर से एसएससी अभ्यर्थी विकास मिश्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया की, "हमारे पास दो दिनों की अनुमति थी, लेकिन पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि हमें रविवार शाम 5 बजे तक की अनुमति थी। जब हम एसएससी परीक्षाएँ सुचारू रूप से आयोजित करने की माँग कर रहे थे, तो पुलिस हमें तितर-बितर करने आई और हमें बेरहमी से पीटा। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों ने मेरे साथ मारपीट की।"

सूचित

अपने X अकाउंट पर एक बयान में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को देश के युवाओं के भविष्य की की चिंता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों का वोट सरकार के लिए माइने नहीं रखता।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने न केवल लोकतंत्र का, बल्कि पूरी व्यवस्था का मजाक उड़ाया है।

भारत में सरकारी नौकरियां प्रतिष्ठा और स्थिरता का स्रोत हैं और हर साल लाखों छात्र बेहतर जीवन की उम्मीद में इनमें शामिल होते हैं।

स्रोत:TRT World and Agencies
