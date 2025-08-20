चीन और भारत ने कूटनीतिक प्रगति की एक श्रृंखला में बुधवार को कहा कि वे सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेंगे। सरकारी मीडिया के अनुसार, बीजिंग के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा से पहले अपनी यात्रा समाप्त की।

वांग यी की भारत यात्रा के बाद, बीजिंग और नई दिल्ली ने पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करने, पड़ोसी देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और अपनी विवादित सीमा पर बातचीत को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2025 में कार्यक्रम आयोजित करने में एक-दूसरे का समर्थन जारी रखने पर सहमत हुए।

कोविड-19 महामारी के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच यात्री उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं, जिससे भारत से चीन जाने वाले यात्रियों को हांगकांग या सिंगापुर जैसे केंद्रों से होकर गुजरना पड़ रहा था।