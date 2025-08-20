चीन और भारत ने कूटनीतिक प्रगति की एक श्रृंखला में बुधवार को कहा कि वे सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेंगे। सरकारी मीडिया के अनुसार, बीजिंग के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा से पहले अपनी यात्रा समाप्त की।
वांग यी की भारत यात्रा के बाद, बीजिंग और नई दिल्ली ने पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करने, पड़ोसी देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और अपनी विवादित सीमा पर बातचीत को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2025 में कार्यक्रम आयोजित करने में एक-दूसरे का समर्थन जारी रखने पर सहमत हुए।
कोविड-19 महामारी के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच यात्री उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं, जिससे भारत से चीन जाने वाले यात्रियों को हांगकांग या सिंगापुर जैसे केंद्रों से होकर गुजरना पड़ रहा था।
सीधा संपर्क फिर से बनाने के लिए नए सिरे से प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद पर दंड के रूप में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50% कर देने के बाद भारत के अमेरिका के साथ संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं।
दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच राजनयिक संबंध 2020 में उस समय सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब सीमा संघर्ष में 20 भारतीय लड़ाके और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे।
भारत ने वर्षों के प्रतिबंधों के बाद हाल ही में चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से तियानजिन में शुरू होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है।