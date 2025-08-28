रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अप्रत्याशित भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए भारत के सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनमें अल्पकालिक झड़पों से लेकर पांच साल तक चलने वाले युद्ध तक शामिल हैं।
सिंह ने यह बयान महू में "रण संवाद" समारोह के दौरान दिया, जिसे अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया।
अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, "हमें इसके लिए तैयार रहना होगा ताकि हमारी सर्ज क्षमता पर्याप्त हो। यानी, अगर कोई युद्ध 2 महीने, 4 महीने, एक साल, 2 साल, यहाँ तक कि 5 साल तक भी चलता है, तो हमें उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमें अपने रक्षा उद्योग को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है।"
यह टिप्पणी इस वर्ष मई में दो परमाणु शक्ति संपन्न दक्षिण एशियाई पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष के तीन महीने बाद आई है।
संघर्ष अचानक युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर पर की थी।
ट्रम्प ने बार-बार कहा है कि परमाणु-सशस्त्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश अमेरिका की मध्यस्थता से वार्ता के बाद युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, तथा उन्होंने देशों से युद्ध के बजाय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया था, जिसके बाद शत्रुता समाप्त हो गई।