रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि अप्रत्याशित भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए भारत के सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जिनमें अल्पकालिक झड़पों से लेकर पांच साल तक चलने वाले युद्ध तक शामिल हैं।

सिंह ने यह बयान महू में "रण संवाद" समारोह के दौरान दिया, जिसे अंबेडकर नगर भी कहा जाता है। मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, "हमें इसके लिए तैयार रहना होगा ताकि हमारी सर्ज क्षमता पर्याप्त हो। यानी, अगर कोई युद्ध 2 महीने, 4 महीने, एक साल, 2 साल, यहाँ तक कि 5 साल तक भी चलता है, तो हमें उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमें अपने रक्षा उद्योग को सुव्यवस्थित करने की ज़रूरत है।"