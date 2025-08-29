अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
भारत के छोटे व्यवसाय ट्रम्प के 50% टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं
छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हैं, जो विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक तिहाई और कुल निर्यात में 45% का योगदान करते हैं।
भारत अमेरिका टैरिफ / AP
29 अगस्त 2025

बुधवार को अमेरिका को भेजे जाने वाले माल पर 50% शुल्क लगाए जाने के प्रभाव को कम करने के प्रयास में, हज़ारों भारतीय छोटे व्यवसाय एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में नए ग्राहकों की तलाश में हैं।

27 अगस्त की समय सीमा से पहले, व्यवसायों ने शिपमेंट की अग्रिम लोडिंग भी शुरू कर दी थी और जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 25% आयात कर से दोगुने टैरिफ़ के बढ़ने से पहले ही ऑर्डर पूरे कर लिए थे।

भारत के लगभग 6 करोड़ छोटे व्यवसाय, जिनमें कपड़ा, आभूषण और रसायन जैसे उद्योगों के 50,000 से ज़्यादा निर्यातक शामिल हैं, टैरिफ़ वृद्धि से प्रभावित हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक प्रभावित लोगों के लिए किसी ऋण या वित्तीय सहायता का खुलासा नहीं किया है।

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अमेरिकी निर्यात में गिरावट, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है, का 12 महीने की अवधि में आर्थिक विकास पर 0.6-0.8 प्रतिशत अंकों का प्रभाव पड़ सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए, केंद्रीय बैंक 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाता है।

छोटे व्यवसायों को बहुत अधिक ऋण देने वाले बैंकों को भी निर्यात आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा।

एक सरकारी ऋणदाता के बैंकर ने कहा कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता के कारण छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को मिलने वाला ऋण "पिछले कुछ हफ्तों में सुस्त" हो गया है।

बैंकर ने रायटर्स से कहा, "हालात सतर्कता भरे हैं... हम उन छोटे और मध्यम निर्यात-केंद्रित व्यवसायों को नए ऋण देने से बच रहे हैं जिन्हें हमने पहले ऋण नहीं दिया है।"

रॉयटर्स ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि सरकार बैंकों को इन व्यवसायों को नया ऋण देने से रोकने के लिए छोटी कंपनियों और निर्यातकों को ऋण गारंटी देने की योजना बना रही है, लेकिन उसने अभी तक किसी भी राहत की औपचारिक घोषणा नहीं की है।

जून 2025 तक, छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए गए बकाया बैंक ऋण 12.3 ट्रिलियन रुपये थे, जो भारतीय बैंकों की कुल ऋण पुस्तिका का लगभग 7% है।

स्रोत:Reuters
