बुधवार को अमेरिका को भेजे जाने वाले माल पर 50% शुल्क लगाए जाने के प्रभाव को कम करने के प्रयास में, हज़ारों भारतीय छोटे व्यवसाय एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों में नए ग्राहकों की तलाश में हैं।

27 अगस्त की समय सीमा से पहले, व्यवसायों ने शिपमेंट की अग्रिम लोडिंग भी शुरू कर दी थी और जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 25% आयात कर से दोगुने टैरिफ़ के बढ़ने से पहले ही ऑर्डर पूरे कर लिए थे।

भारत के लगभग 6 करोड़ छोटे व्यवसाय, जिनमें कपड़ा, आभूषण और रसायन जैसे उद्योगों के 50,000 से ज़्यादा निर्यातक शामिल हैं, टैरिफ़ वृद्धि से प्रभावित हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक प्रभावित लोगों के लिए किसी ऋण या वित्तीय सहायता का खुलासा नहीं किया है।

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अमेरिकी निर्यात में गिरावट, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है, का 12 महीने की अवधि में आर्थिक विकास पर 0.6-0.8 प्रतिशत अंकों का प्रभाव पड़ सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए, केंद्रीय बैंक 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाता है।

छोटे व्यवसायों को बहुत अधिक ऋण देने वाले बैंकों को भी निर्यात आय में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा।