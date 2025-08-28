असल्सन, रोकेटसन और तुर्की वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान संस्थान (TUBITAK) के सहयोग से विकसित सिपर वायु रक्षा प्रणाली उच्च ऊंचाई और लंबी दूरी के खतरों के खिलाफ प्रभावी है। यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, UAVs और अन्य हवाई वाहनों से महत्वपूर्ण सुविधाओं, सैन्य इकाइयों और शहरों की रक्षा करती है।

सिपर ब्लॉक 1 पहले ही तुर्की सशस्त्र बलों के इन्वेंट्री में शामिल हो चुका है और ब्लॉक 2 के विकास पर काम जारी है।

तुर्की रक्षा उद्योग ने रोकेटसन के कंधे से लॉन्च किए जाने वाले सिस्टम 'संगुर' के साथ देश की वायु-से-वायु मुकाबला क्षमताओं का विस्तार किया है, जो निम्न ऊंचाई पर सैन्य इकाइयों की रक्षा करता है। इसके अलावा, TUBITAK का 'गोकतुंग' मिसाइल प्रणाली विमान प्लेटफार्मों से लॉन्च की जा सकती है।

असल्सन और रोकेटसन की लेजर-आधारित उच्च-सटीक प्रणाली 'गोकबर्क' और 'अल्का' तुर्की रक्षा उद्योग में अगली पीढ़ी के उत्पाद हैं और इन्हें एकीकृत वास्तुकला को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।

असल्सन का 'गुर्ज' हाइब्रिड वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल, गन और लेजर तकनीकों को एकीकृत करता है, जबकि 'गोक्कर', 'गोक्देनिज़', 'गोक्सुर' और रोकेटसन का 'लेवेंट' जैसी अन्य प्रणालियां समान एकीकृत डिज़ाइन सिद्धांतों पर आधारित अनुकूलित समाधान प्रदान करती हैं।

तुर्की रक्षा उद्योग खतरों को उनके स्रोत पर ही निष्क्रिय करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों का विकास जारी रखे हुए है।

रोकेटसन के MAM म्यूनिशन परिवार, एंटी-टैंक सिस्टम OMTAS, UMTAS और काराओक, गाइडेड रॉकेट्स TRLG-122/230, IHA-122/230 और K+, और रणनीतिक मिसाइल प्रणाली तायफुन, अक्या, चाकिर, अतमाका और SOM युद्धक्षेत्र में तुर्की की संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं।