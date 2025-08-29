माइक्रोसॉफ्ट ने दो और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने कंपनी परिसर में इज़राइल के साथ कंपनी के संबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जबकि गाजा में नरसंहार जारी है।
प्रदर्शनकारी समूह 'नो अज्योर फॉर अपार्थाइड' ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अन्ना हैटल और रिकी फेमेली को वॉइसमेल के जरिए सूचित किया गया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।
गुरुवार को समूह ने कहा कि दो और कर्मचारियों, निसरीन जरदात और जूलियस शान, को भी बर्खास्त कर दिया गया। ये वे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में शिविर लगाए थे।
माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह बर्खास्तगी कंपनी की नीतियों के गंभीर उल्लंघन के कारण की गई। गुरुवार के बयान में, कंपनी ने कहा कि हाल के ऑन-साइट प्रदर्शनों ने "महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं" को जन्म दिया।
'नो अज्योर फॉर अपार्थाइड', जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर सॉफ़्टवेयर का संदर्भ देता है, ने मांग की है कि कंपनी इज़राइल के साथ अपने संबंध समाप्त करे और फिलिस्तीनियों को मुआवजा दे।
"हम यहां इसलिए हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़राइल को वह उपकरण प्रदान करता है जिसकी उसे नरसंहार करने के लिए आवश्यकता है, जबकि अपने ही कर्मचारियों को इस वास्तविकता के बारे में गुमराह करता है," हैटल ने एक बयान में कहा।
हैटल और फेमेली उन सात प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जिन्हें मंगलवार को कंपनी के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के कार्यालय पर कब्जा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अन्य पांच प्रदर्शनकारी पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी और बाहरी लोग थे।
आधुनिक युद्ध
इस महीने प्रकाशित एक संयुक्त मीडिया जांच में पाया गया कि एक इज़राइली सैन्य निगरानी एजेंसी फिलिस्तीनियों द्वारा वेस्ट बैंक और घिरे हुए गाजा में किए गए मोबाइल फोन कॉल्स की अनगिनत रिकॉर्डिंग को संग्रहीत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रही थी।
गार्जियन, इज़राइली-फिलिस्तीनी प्रकाशन +972 मैगज़ीन और हिब्रू-भाषा आउटलेट लोकल कॉल द्वारा की गई इस जांच में कहा गया कि इज़राइल फिलिस्तीनियों की व्यापक निगरानी के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर निर्भर है।
इसके जवाब में, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह कानून फर्म कोविंगटन एंड बर्लिंग एलएलपी की मदद से एक समीक्षा करवा रहा है।
अन्य माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों ने भी इज़राइल के साथ कंपनी के संबंधों का विरोध किया है।
अप्रैल में, माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान के बयान को एक प्रोपलिस्टीनियन प्रदर्शनकारी कर्मचारी ने बाधित कर दिया था, जब कंपनी अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रही थी। उस कर्मचारी और एक अन्य प्रदर्शनकारी कर्मचारी को बाद में बर्खास्त कर दिया गया।
कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों को इज़राइल के साथ संबंधों पर विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि गाजा में इज़राइल की हिंसा से मानवीय संकट बढ़ गया है, और भूखे फिलिस्तीनियों, विशेष रूप से बच्चों की तस्वीरों ने वैश्विक आक्रोश को जन्म दिया है।
अक्टूबर 2023 से अब तक इज़राइल ने गाजा में लगभग 63,000 फिलिस्तीनियों, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, को मार डाला है।
इस हिंसा ने अधिकांश क्षेत्र को खंडहर में बदल दिया है, जबकि लगभग पूरी आबादी को विस्थापित कर दिया है।