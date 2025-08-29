माइक्रोसॉफ्ट ने दो और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने कंपनी परिसर में इज़राइल के साथ कंपनी के संबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जबकि गाजा में नरसंहार जारी है।

प्रदर्शनकारी समूह 'नो अज्योर फॉर अपार्थाइड' ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अन्ना हैटल और रिकी फेमेली को वॉइसमेल के जरिए सूचित किया गया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।

गुरुवार को समूह ने कहा कि दो और कर्मचारियों, निसरीन जरदात और जूलियस शान, को भी बर्खास्त कर दिया गया। ये वे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय में शिविर लगाए थे।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह बर्खास्तगी कंपनी की नीतियों के गंभीर उल्लंघन के कारण की गई। गुरुवार के बयान में, कंपनी ने कहा कि हाल के ऑन-साइट प्रदर्शनों ने "महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं" को जन्म दिया।

'नो अज्योर फॉर अपार्थाइड', जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर सॉफ़्टवेयर का संदर्भ देता है, ने मांग की है कि कंपनी इज़राइल के साथ अपने संबंध समाप्त करे और फिलिस्तीनियों को मुआवजा दे।

"हम यहां इसलिए हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज़राइल को वह उपकरण प्रदान करता है जिसकी उसे नरसंहार करने के लिए आवश्यकता है, जबकि अपने ही कर्मचारियों को इस वास्तविकता के बारे में गुमराह करता है," हैटल ने एक बयान में कहा।

हैटल और फेमेली उन सात प्रदर्शनकारियों में शामिल थे जिन्हें मंगलवार को कंपनी के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ के कार्यालय पर कब्जा करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अन्य पांच प्रदर्शनकारी पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी और बाहरी लोग थे।

