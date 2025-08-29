अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
अमेरिकी टैरिफ के झटके से पहले अप्रैल-जून में भारत की अर्थव्यवस्था धीमी होने की संभावना
कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि अमेरिका द्वारा लम्बे समय तक उच्च टैरिफ लगाए जाने से भारत की वृद्धि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निर्यात में कमी आएगी और चीन के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश की अपील सीमित हो जाएगी।
अमेरिकी टैरिफ के झटके से पहले अप्रैल-जून में भारत की अर्थव्यवस्था धीमी होने की संभावना
भारत ट्रम्प टैरिफ विरोध / AP
29 अगस्त 2025

आगामी तिमाहियों में अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से कपड़ा, जूते, रसायन और खाद्य वस्तुओं सहित महत्वपूर्ण निर्यातों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तथा कमजोर निजी निवेश और कमजोर शहरी मांग के कारण अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति शायद खराब हो सकती है।

नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए, जो ब्राज़ील के बराबर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों में सबसे दंडात्मक दर है, अमेरिका ने बुधवार को भारतीय निर्यात पर अपने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया।

अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से रोज़गार और आर्थिक विकास को नुकसान पहुँच सकता है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अच्छे मानसून, मज़बूत सरकारी खर्च, कम होती खाद्य मुद्रास्फीति और अमेरिका से अग्रिम शिपमेंट ने कमजोर शहरी माँग और धीमे निजी निवेश के बावजूद इस तिमाही में विकास को बढ़ावा दिया।

जेपी मॉर्गन के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर स्थिर रहने के बावजूद, नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल है, पिछली आठ तिमाहियों के लगभग 11% के औसत के बाद घटकर 8% रहने की उम्मीद है।

सूचित

कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि अमेरिका द्वारा लंबे समय तक बढ़ाए गए टैरिफ आने वाली तिमाहियों में भारत की वृद्धि को और प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि निर्यात धीमा हो जाएगा और चीन के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश की अपील सीमित हो जाएगी।

एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने गुरुवार को एक नोट में कहा, "अगर यह एक साल तक जारी रहता है, तो जीडीपी वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत अंक तक गिर सकती है, जिसका ज़्यादातर बोझ आभूषण, कपड़ा और खाद्य पदार्थों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा।"

सरकार ने वाशिंगटन के टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने का वादा किया है और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती की योजना बनाई है।

बुधवार को अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती से घरेलू लागत कम होगी और मांग बढ़ेगी, जबकि एसएंडपी ग्लोबल की हाल की रेटिंग में सुधार से उधार लेने की लागत कम हो सकती है, विदेशी पूंजी आकर्षित हो सकती है और विकास को समर्थन मिल सकता है।

स्रोत:Reuters
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us