आगामी तिमाहियों में अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से कपड़ा, जूते, रसायन और खाद्य वस्तुओं सहित महत्वपूर्ण निर्यातों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तथा कमजोर निजी निवेश और कमजोर शहरी मांग के कारण अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति शायद खराब हो सकती है।
नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद का हवाला देते हुए, जो ब्राज़ील के बराबर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों में सबसे दंडात्मक दर है, अमेरिका ने बुधवार को भारतीय निर्यात पर अपने टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया।
अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से रोज़गार और आर्थिक विकास को नुकसान पहुँच सकता है।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अच्छे मानसून, मज़बूत सरकारी खर्च, कम होती खाद्य मुद्रास्फीति और अमेरिका से अग्रिम शिपमेंट ने कमजोर शहरी माँग और धीमे निजी निवेश के बावजूद इस तिमाही में विकास को बढ़ावा दिया।
जेपी मॉर्गन के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर स्थिर रहने के बावजूद, नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर, जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी शामिल है, पिछली आठ तिमाहियों के लगभग 11% के औसत के बाद घटकर 8% रहने की उम्मीद है।
कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि अमेरिका द्वारा लंबे समय तक बढ़ाए गए टैरिफ आने वाली तिमाहियों में भारत की वृद्धि को और प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि निर्यात धीमा हो जाएगा और चीन के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश की अपील सीमित हो जाएगी।
एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने गुरुवार को एक नोट में कहा, "अगर यह एक साल तक जारी रहता है, तो जीडीपी वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत अंक तक गिर सकती है, जिसका ज़्यादातर बोझ आभूषण, कपड़ा और खाद्य पदार्थों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा।"
सरकार ने वाशिंगटन के टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने का वादा किया है और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती की योजना बनाई है।
बुधवार को अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती से घरेलू लागत कम होगी और मांग बढ़ेगी, जबकि एसएंडपी ग्लोबल की हाल की रेटिंग में सुधार से उधार लेने की लागत कम हो सकती है, विदेशी पूंजी आकर्षित हो सकती है और विकास को समर्थन मिल सकता है।