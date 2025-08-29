कुछ अर्थशास्त्रियों को डर है कि अमेरिका द्वारा लंबे समय तक बढ़ाए गए टैरिफ आने वाली तिमाहियों में भारत की वृद्धि को और प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि निर्यात धीमा हो जाएगा और चीन के वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश की अपील सीमित हो जाएगी।

एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने गुरुवार को एक नोट में कहा, "अगर यह एक साल तक जारी रहता है, तो जीडीपी वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत अंक तक गिर सकती है, जिसका ज़्यादातर बोझ आभूषण, कपड़ा और खाद्य पदार्थों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर पड़ेगा।"

सरकार ने वाशिंगटन के टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने का वादा किया है और घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती की योजना बनाई है।

बुधवार को अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर में कटौती से घरेलू लागत कम होगी और मांग बढ़ेगी, जबकि एसएंडपी ग्लोबल की हाल की रेटिंग में सुधार से उधार लेने की लागत कम हो सकती है, विदेशी पूंजी आकर्षित हो सकती है और विकास को समर्थन मिल सकता है।