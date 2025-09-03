कार्यक्रम के बाद, एमिन एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए और पेंग द्वारा आयोजित इस बैठक में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हमने तियानजिन की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प समृद्धि का अनुभव किया, हमने मैत्रीपूर्ण बातचीत की और शांति, परिवार, पर्यावरण और सांस्कृतिक सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि ये सार्थक बैठकें हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेंगी।”

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ नेताओं के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन और “एससीओ प्लस” की मेजबानी की, जिसमें लगभग 20 राज्य और सरकार प्रमुखों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता शामिल हुए।

यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था और 2001 में इस संगठन के गठन के बाद से चीन द्वारा आयोजित पांचवां सम्मेलन था।