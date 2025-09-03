तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोगान ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें राज्य प्रमुखों की परिषद शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी प्रथम महिला पेंग लियुआन द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम में पहुंचने पर पेंग ने एमिन एर्दोगान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में राज्य प्रमुखों की पत्नियों ने पारिवारिक फोटो खिंचवाने के बाद विभिन्न देशों की विविध परंपराओं को उजागर करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। तुर्की राष्ट्रपति कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।
नेपाल, आर्मेनिया, मलेशिया, मंगोलिया, अज़रबैजान, ईरान, मिस्र और उज्बेकिस्तान की प्रथम महिलाएं, साथ ही ईरानी राष्ट्रपति की बेटी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं।
बयान में कहा गया कि इस सभा ने प्रतिभागियों को सांस्कृतिक धरोहर और साझा मूल्यों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया।
कार्यक्रम के बाद, एमिन एर्दोगान ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए और पेंग द्वारा आयोजित इस बैठक में शामिल होने पर खुशी व्यक्त की।
उन्होंने कहा, “इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हमने तियानजिन की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प समृद्धि का अनुभव किया, हमने मैत्रीपूर्ण बातचीत की और शांति, परिवार, पर्यावरण और सांस्कृतिक सहयोग जैसे साझा मूल्यों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि ये सार्थक बैठकें हमारे देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेंगी।”
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ नेताओं के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन और “एससीओ प्लस” की मेजबानी की, जिसमें लगभग 20 राज्य और सरकार प्रमुखों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता शामिल हुए।
यह एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था और 2001 में इस संगठन के गठन के बाद से चीन द्वारा आयोजित पांचवां सम्मेलन था।