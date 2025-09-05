‘कोई बाधा नहीं देखी गई’

तोस्याली ने बताया कि बातू पावर ग्रुप, जिसकी क्षमता 400 से 1,500 हॉर्सपावर तक है, को तैनाती से पहले कुछ परीक्षण पूरे करने होंगे।

उन्होंने कहा, “पावर ग्रुप को 10,000 किलोमीटर तक 'चलना' होगा और विशिष्ट प्रदर्शन मूल्यांकन पास करना होगा। अब तक कोई बाधा नहीं देखी गई है, और सभी घटकों, जिनमें वायु और रक्षा प्रणाली शामिल हैं, का टैंक के साथ परीक्षण किया जा रहा है।”

अल्ताय के अलावा, यह सुविधा बीएमसी के अगली पीढ़ी के आठ-बाई-आठ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 'अल्तुग' का भी उत्पादन करेगी।

तुर्की की रक्षा उद्योग एजेंसी (एसएसबी) के अध्यक्ष हलुक गोरगुन ने परियोजना के पीछे के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की और पुष्टि की कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इसकी प्रगति को करीब से देखा है।

गोरगुन ने कहा, “पिछले साल परीक्षण के लिए प्रदान किए गए टैंकों ने अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक पास हुए। अब जब हमारा कारखाना तैयार है, हम अपने टैंकों का उत्पादन और उन्हें सीधे अपनी सेनाओं को वितरित करेंगे।”