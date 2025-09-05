तुर्की ने आधिकारिक रूप से अपने नए मुख्य युद्धक टैंक 'अल्ताय' का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यह उत्पादन घरेलू वाहन निर्माता बीएमसी के अंकारा संयंत्र में हो रहा है, जो देश की रक्षा महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
बीएमसी के अध्यक्ष फुआत तोस्याली ने शुक्रवार को कहा कि यह परियोजना तुर्की की सौ साल पुरानी आकांक्षा को पूरा करती है।
उन्होंने कहा, “हमारे कारखाने ने पिछले साल ही अपनी नींव रखने के बाद अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि यह तुर्की सशस्त्र बलों और सहयोगी देशों की रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करेगा।”
अत्याधुनिक तकनीकों से लैस अल्ताय टैंक बीएमसी पावर, जो बीएमसी की एक सहायक कंपनी है, द्वारा विकसित 'बातू' इंजन से संचालित है।
अंकारा उत्पादन सुविधा में औद्योगिक रोबोट और उन्नत निर्माण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो उत्पादन के हर चरण को संभालते हैं, जैसे कि टैंक के ढांचे का निर्माण और अंतिम असेंबली।
‘कोई बाधा नहीं देखी गई’
तोस्याली ने बताया कि बातू पावर ग्रुप, जिसकी क्षमता 400 से 1,500 हॉर्सपावर तक है, को तैनाती से पहले कुछ परीक्षण पूरे करने होंगे।
उन्होंने कहा, “पावर ग्रुप को 10,000 किलोमीटर तक 'चलना' होगा और विशिष्ट प्रदर्शन मूल्यांकन पास करना होगा। अब तक कोई बाधा नहीं देखी गई है, और सभी घटकों, जिनमें वायु और रक्षा प्रणाली शामिल हैं, का टैंक के साथ परीक्षण किया जा रहा है।”
अल्ताय के अलावा, यह सुविधा बीएमसी के अगली पीढ़ी के आठ-बाई-आठ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 'अल्तुग' का भी उत्पादन करेगी।
तुर्की की रक्षा उद्योग एजेंसी (एसएसबी) के अध्यक्ष हलुक गोरगुन ने परियोजना के पीछे के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की और पुष्टि की कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इसकी प्रगति को करीब से देखा है।
गोरगुन ने कहा, “पिछले साल परीक्षण के लिए प्रदान किए गए टैंकों ने अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और सफलतापूर्वक पास हुए। अब जब हमारा कारखाना तैयार है, हम अपने टैंकों का उत्पादन और उन्हें सीधे अपनी सेनाओं को वितरित करेंगे।”