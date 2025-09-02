एर्दोआन ने कहा कि अंकारा ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने जोड़ा, "इस्तांबुल में हुई वार्ताओं ने साबित किया कि यह रास्ता खुला है।"

एर्दोआन ने रूस-यूक्रेन शांति की उम्मीदों को "समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण और ठोस परिणामों" में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में नेतृत्व-स्तरीय भागीदारी पर जोर दिया।

अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच हाल ही में हुए समझौते पर, एर्दोआन ने कहा कि ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर के माध्यम से शांति क्षेत्र में सड़क और रेल नेटवर्क को सक्रिय करेगी, सीमा द्वार खोलेगी और व्यापार सहित कई अन्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।