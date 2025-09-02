तुर्की
अर्दोगान: तुर्की चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ा रहा है
अंकारा ने कहा है कि यूक्रेन-रूस युद्ध वार्ता के माध्यम से हल किया जा सकता है, रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा कि अंकारा बीजिंग के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के प्रयास कर रहा है। / AA
2 सितम्बर 2025

तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने मंगलवार को कहा कि चीन तुर्की के क्षेत्रीय महत्व और प्रभाव को समझता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अंकारा बीजिंग के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

एर्दोआन की यह टिप्पणी चीन के तियानजिन से लौटते समय आई, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

हाल ही में अलास्का में अमेरिकी और रूसी नेताओं के बीच हुई बैठक पर, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि ये वार्तालाप उचित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल शांति-उन्मुख संवाद ही रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकता है।

एर्दोआन ने कहा कि अंकारा ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने जोड़ा, "इस्तांबुल में हुई वार्ताओं ने साबित किया कि यह रास्ता खुला है।"

एर्दोआन ने रूस-यूक्रेन शांति की उम्मीदों को "समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण और ठोस परिणामों" में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में नेतृत्व-स्तरीय भागीदारी पर जोर दिया।

अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच हाल ही में हुए समझौते पर, एर्दोआन ने कहा कि ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर के माध्यम से शांति क्षेत्र में सड़क और रेल नेटवर्क को सक्रिय करेगी, सीमा द्वार खोलेगी और व्यापार सहित कई अन्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

स्रोत:AA
