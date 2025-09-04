तुर्की के वायु सेना प्रमुख कादिओग्लू ने भारत के साथ हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना प्रमुख के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएएफ के "उत्कृष्ट" परिचालन प्रदर्शन की सराहना की, तथा परिचालन तत्परता और राष्ट्रीय संप्रभुता की दृढ़ रक्षा की सराहना की।

एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, तुर्की वायु सेना के कमांडर जनरल ज़िया सेमल कादिओग्लू ने कल राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान वायु सेना (पीएएफ) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तुर्की और पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुखों ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, आपसी अभ्यास और बहु-डोमेन अभियानों पर विशेष जोर दिया गया।

सिद्धू ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला, जो साझा धार्मिक विश्वासों, आकांक्षाओं और रणनीतिक संरेखण पर आधारित हैं और दोनों देशों को करीब लाते रहते हैं।