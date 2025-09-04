तुर्की
तुर्की वायु सेना प्रमुख ने हालिया संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना के प्रदर्शन की प्रशंसा की
प्रमुख ने एयरोस्पेस नवाचार, तकनीकी उन्नति और परिचालन आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में पीएएफ द्वारा विकसित स्वदेशी क्षमताओं की भी सराहना की।
पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल इस्लामाबाद स्थित वायुसेना मुख्यालय में तुर्की वायुसेना के कमांडर ज़िया कादियोग्लू के साथ (हैंडआउट/पाकिस्तान वायुसेना)
4 सितम्बर 2025

तुर्की के वायु सेना प्रमुख कादिओग्लू ने भारत के साथ हाल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना प्रमुख के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएएफ के "उत्कृष्ट" परिचालन प्रदर्शन की सराहना की, तथा परिचालन तत्परता और राष्ट्रीय संप्रभुता की दृढ़ रक्षा की सराहना की।

एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, तुर्की वायु सेना के कमांडर जनरल ज़िया सेमल कादिओग्लू ने कल राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान वायु सेना (पीएएफ) के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की।

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तुर्की और पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुखों ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें संयुक्त प्रशिक्षण, आपसी अभ्यास और बहु-डोमेन अभियानों पर विशेष जोर दिया गया।

सिद्धू ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला, जो साझा धार्मिक विश्वासों, आकांक्षाओं और रणनीतिक संरेखण पर आधारित हैं और दोनों देशों को करीब लाते रहते हैं।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रशिक्षण के लिए पीएएफ अकादमी असगर खान में तुर्की कैडेटों के पहले बैच का आगमन दोनों वायु सेनाओं के बीच स्थायी भाईचारे के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और साझा ज्ञान एवं परिचालन विशेषज्ञता के आधार पर एक समेकित टीम के रूप में आगे बढ़ने के अपने संकल्प को दोहराया।

बयान में कहा गया है कि तुर्की कमांडर की यात्रा "रणनीतिक सहयोग बढ़ाने, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने और पाकिस्तान तथा तुर्की के सशस्त्र बलों के बीच स्थायी संस्थागत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों भाईचारे वाले देशों के आपसी संकल्प का प्रतीक है।"

स्रोत:AA
