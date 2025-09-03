तुर्की
इस वर्ष पांच तुर्की रक्षा कंपनियां वैश्विक शीर्ष 100 में शामिल हुई हैं
असेलसान 43वें, टीएआई 47वें, रोकेतसान 71वें, एसएफएटी 78वें और एमकेई 80वें स्थान पर हैं डिफेंस न्यूज़ के टॉप 100 सूची में।
सूची में शीर्ष 10 कंपनियों में से छह अमेरिका, दो चीन और एक-एक ब्रिटेन और फ्रांस की थीं। / AA
3 सितम्बर 2025

तुर्की की पांच रक्षा कंपनियां 2025 में दुनिया की 100 सबसे मूल्यवान रक्षा कंपनियों की सूची में शामिल थीं, जो डिफेंस न्यूज़ टॉप 100 सूची के अनुसार प्रकाशित हुई।

इस सूची में असल्सन सबसे मूल्यवान तुर्की रक्षा कंपनी रही, जो $3.54 बिलियन की रक्षा आय के साथ 43वें स्थान पर रही।

वहीं, तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (TAI) 47वें स्थान पर, रोकेटसन 71वें स्थान पर, असफाट 78वें स्थान पर और MKE 80वें स्थान पर रहीं।

TAI ने पिछले साल की सूची की तुलना में तीन स्थान ऊपर चढ़ाई की, असफाट ने 16 स्थानों की छलांग लगाई, जबकि MKE ने चार स्थानों की बढ़त हासिल की।

इस सूची के शीर्ष 10 में छह कंपनियां अमेरिका से, दो चीन से, और एक-एक कंपनी यूके और फ्रांस से शामिल थीं।

सूचित

लॉकहीड मार्टिन ने $68.39 बिलियन की रक्षा आय के साथ शीर्ष स्थान बनाए रखा, इसके बाद RTX और चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रहीं।

नॉर्थरोप ग्रुमैन चौथे स्थान पर और जनरल डायनेमिक्स पांचवें स्थान पर रहीं, जबकि BAE सिस्टम्स छठे स्थान पर रही।

बोइंग सातवें स्थान पर, चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड आठवें स्थान पर, L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज नौवें स्थान पर और थेल्स दसवें स्थान पर रहीं।

इस सूची में 48 कंपनियां अमेरिका से, छह यूके से, और पांच-पांच तुर्कीये, फ्रांस और चीन से थीं। इसके अलावा, चार कंपनियां जर्मनी से और तीन-तीन कंपनियां दक्षिण कोरिया और इज़राइल से थीं।

स्रोत:AA
