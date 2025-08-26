निक्केई एशिया के अनुसार, अगले दस वर्षों में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 ट्रिलियन येन (68 बिलियन डॉलर) का निवेश करने का इरादा रखते हैं।
उम्मीद है कि इशिबा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने के प्रयासों की घोषणा करेंगे।
29 से 30 अगस्त तक, प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा पर रहेंगे।
निक्केई एशिया के अनुसार, 17 वर्षों में पहली बार, दोनों प्रधानमंत्री सुरक्षा सहयोग पर अपने संयुक्त वक्तव्य को अद्यतन करेंगे।
अगले दस वर्षों में, टोक्यो और नई दिल्ली मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं, जिसमें जापान संभावित रूप से ¥10 ट्रिलियन निवेश का योगदान देगा।
गतिशीलता, पर्यावरण और चिकित्सा उन आठ मुख्य विषयों में शामिल हैं जिन पर इस परियोजना के केंद्रित होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को भारत में विस्तार करने में मदद मिलेगी।
ये कंपनियाँ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपनी योजना के तहत भारतीय विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी।
दोनों नेताओं के बीच चर्चा में 'एआई सहयोग पहल' नामक एक समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान की स्थापना शामिल होगी।
रिपोर्ट बताती है कि नई दिल्ली सेमीकंडक्टर क्षेत्र, उससे संबंधित सामग्रियों और उपकरणों में जापान की ताकत में रुचि रखती है।