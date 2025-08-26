अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार, जापान भारत में 68 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें एआई और चिप्स शामिल
जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
निक्केई की रिपोर्ट के अनुसार, जापान भारत में 68 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें एआई और चिप्स शामिल
जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा टोक्यो स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए / Reuters
26 अगस्त 2025

निक्केई एशिया के अनुसार, अगले दस वर्षों में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 ट्रिलियन येन (68 बिलियन डॉलर) का निवेश करने का इरादा रखते हैं।

उम्मीद है कि इशिबा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने के प्रयासों की घोषणा करेंगे।

29 से 30 अगस्त तक, प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा पर रहेंगे।

निक्केई एशिया के अनुसार, 17 वर्षों में पहली बार, दोनों प्रधानमंत्री सुरक्षा सहयोग पर अपने संयुक्त वक्तव्य को अद्यतन करेंगे।

अगले दस वर्षों में, टोक्यो और नई दिल्ली मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं, जिसमें जापान संभावित रूप से ¥10 ट्रिलियन निवेश का योगदान देगा।

सूचित

गतिशीलता, पर्यावरण और चिकित्सा उन आठ मुख्य विषयों में शामिल हैं जिन पर इस परियोजना के केंद्रित होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को भारत में विस्तार करने में मदद मिलेगी।

ये कंपनियाँ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की अपनी योजना के तहत भारतीय विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त करेंगी।

दोनों नेताओं के बीच चर्चा में 'एआई सहयोग पहल' नामक एक समझौते के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान की स्थापना शामिल होगी।

रिपोर्ट बताती है कि नई दिल्ली सेमीकंडक्टर क्षेत्र, उससे संबंधित सामग्रियों और उपकरणों में जापान की ताकत में रुचि रखती है।

स्रोत:Reuters
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us