निक्केई एशिया के अनुसार, अगले दस वर्षों में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भारत के साथ द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 ट्रिलियन येन (68 बिलियन डॉलर) का निवेश करने का इरादा रखते हैं।

उम्मीद है कि इशिबा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के दौरान दोनों एशियाई देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मज़बूत करने के प्रयासों की घोषणा करेंगे।

29 से 30 अगस्त तक, प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा पर रहेंगे।

निक्केई एशिया के अनुसार, 17 वर्षों में पहली बार, दोनों प्रधानमंत्री सुरक्षा सहयोग पर अपने संयुक्त वक्तव्य को अद्यतन करेंगे।

अगले दस वर्षों में, टोक्यो और नई दिल्ली मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं, जिसमें जापान संभावित रूप से ¥10 ट्रिलियन निवेश का योगदान देगा।