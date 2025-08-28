फिर भी, "इन पहलों के परिणाम दिखने में समय लगेगा और हो सकता है कि ये अमेरिका को निर्यात में होने वाली उस कमी को पूरी तरह से दूर न कर पाएँ जो भारत पर मौजूदा टैरिफ दरों के जारी रहने पर पैदा हो सकती है।"

सदी के मोड़ पर प्रमुख साझेदार बने दोनों देशों के रिश्तों को उस समय गहरा झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारतीय निर्यात पर टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया, जैसा कि योजना बनाई गई थी।

शोध के अनुसार, एसएंडपी द्वारा भारत की हाल ही में की गई सॉवरेन रेटिंग में सुधार, साथ ही कानूनों को सरल बनाने और व्यापक कर सुधारों को लागू करने की योजना से उधार लेने की लागत कम होगी और अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित होगा।