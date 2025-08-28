अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
भारत के वित्त मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से आर्थिक चुनौतियां पैदा होंगी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50% तक करने का फैसला बुधवार से लागू हो गया, जिससे दोनों देशों के संबंधों को गहरा झटका लगा है।
भारत अमेरिका टैरिफ / AP
28 अगस्त 2025

भारत के वित्त मंत्रालय ने अपने जुलाई के मासिक आर्थिक आकलन में, जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया, कहा कि यद्यपि भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का तात्कालिक प्रभाव न्यूनतम प्रतीत होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

वित्त मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार, अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताएँ "महत्वपूर्ण" होंगी। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों के साथ भारत का नया व्यापार समझौता उसकी विविध व्यापार रणनीति का हिस्सा है। अन्य समझौतों के अलावा, वह अब यूरोपीय संघ और न्यूज़ीलैंड के साथ अपने "लचीले व्यापार प्रदर्शन" को बनाए रखने के लिए बातचीत कर रहा है।

फिर भी, "इन पहलों के परिणाम दिखने में समय लगेगा और हो सकता है कि ये अमेरिका को निर्यात में होने वाली उस कमी को पूरी तरह से दूर न कर पाएँ जो भारत पर मौजूदा टैरिफ दरों के जारी रहने पर पैदा हो सकती है।"

सदी के मोड़ पर प्रमुख साझेदार बने दोनों देशों के रिश्तों को उस समय गहरा झटका लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारतीय निर्यात पर टैरिफ को दोगुना करके 50% तक कर दिया, जैसा कि योजना बनाई गई थी।

शोध के अनुसार, एसएंडपी द्वारा भारत की हाल ही में की गई सॉवरेन रेटिंग में सुधार, साथ ही कानूनों को सरल बनाने और व्यापक कर सुधारों को लागू करने की योजना से उधार लेने की लागत कम होगी और अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित होगा।

स्रोत:Reuters
