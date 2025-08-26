भारतीय निर्यातक व्यवधानों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिकी गृह सुरक्षा अधिसूचना में पुष्टि की गई है कि वाशिंगटन बुधवार से सभी भारतीय मूल के सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जिससे एशियाई राष्ट्र पर व्यापार दबाव बढ़ जाएगा।

भारतीय निर्यात अब अमेरिकी शुल्कों का सामना करेंगे, जो 50 प्रतिशत तक हो सकते हैं - यह वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में रूस से तेल की बढ़ी हुई खरीद के लिए नई दिल्ली को दंडित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शुल्कों की घोषणा की थी।

होमलैंड सिक्योरिटी की अधिसूचना के अनुसार, ये नए शुल्क बुधवार को सुबह 12:01 ईडीटी या भारतीय समयानुसार रात 9:31 बजे से उपभोग के लिए अमेरिका में प्रवेश करने वाले या गोदाम से निकाले जाने वाले सामानों पर लागू होंगे।

भारतीय रुपया शुरुआती व्यापार में 0.17 प्रतिशत कमजोर होकर प्रति अमेरिकी डॉलर 87.7275 पर पहुंच गया, जबकि अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में गिरावट देखी गई।

अधिसूचना में कहा गया है कि उचित प्रमाणपत्र वाले इन-ट्रांजिट शिपमेंट, मानवीय सहायता और पारस्परिक व्यापार कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए सामानों को छूट दी जाएगी।

अधिसूचना ने दोहराया कि यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के सैन्य आक्रमण के प्रति भारत के अप्रत्यक्ष समर्थन के जवाब में की गई है।