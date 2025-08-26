भारतीय निर्यातक व्यवधानों के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिकी गृह सुरक्षा अधिसूचना में पुष्टि की गई है कि वाशिंगटन बुधवार से सभी भारतीय मूल के सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जिससे एशियाई राष्ट्र पर व्यापार दबाव बढ़ जाएगा।
भारतीय निर्यात अब अमेरिकी शुल्कों का सामना करेंगे, जो 50 प्रतिशत तक हो सकते हैं - यह वॉशिंगटन द्वारा लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में रूस से तेल की बढ़ी हुई खरीद के लिए नई दिल्ली को दंडित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त शुल्कों की घोषणा की थी।
होमलैंड सिक्योरिटी की अधिसूचना के अनुसार, ये नए शुल्क बुधवार को सुबह 12:01 ईडीटी या भारतीय समयानुसार रात 9:31 बजे से उपभोग के लिए अमेरिका में प्रवेश करने वाले या गोदाम से निकाले जाने वाले सामानों पर लागू होंगे।
भारतीय रुपया शुरुआती व्यापार में 0.17 प्रतिशत कमजोर होकर प्रति अमेरिकी डॉलर 87.7275 पर पहुंच गया, जबकि अन्य मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में गिरावट देखी गई।
अधिसूचना में कहा गया है कि उचित प्रमाणपत्र वाले इन-ट्रांजिट शिपमेंट, मानवीय सहायता और पारस्परिक व्यापार कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए सामानों को छूट दी जाएगी।
अधिसूचना ने दोहराया कि यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के सैन्य आक्रमण के प्रति भारत के अप्रत्यक्ष समर्थन के जवाब में की गई है।
भारत के वित्त मंत्रालय ने इस नवीनतम अधिसूचना पर टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया।
“सरकार को अमेरिकी शुल्कों में किसी भी तत्काल राहत या देरी की कोई उम्मीद नहीं है,” वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, जिन्होंने मीडिया से बात करने की अनुमति न होने के कारण नाम न छापने की शर्त पर यह बात कही।
अधिकारी ने कहा कि शुल्कों से प्रभावित निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें चीन, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक बाजारों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
“सरकार ने विशेष रूप से वस्त्र, खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुएं, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पादों जैसे भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए लगभग 50 देशों की पहचान की है।”
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया है कि देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े।
मोदी चीन के साथ संबंधों को सहज बनाने के लिए सतर्क कदम उठा रहे हैं और सात वर्षों में अपनी पहली यात्रा इस महीने के अंत में करने की योजना बना रहे हैं।