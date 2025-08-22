तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
तुर्की ने जंगेजुर गलियारे से जुड़े रणनीतिक रेलवे पर काम शुरू कर दिया है
₹21,000 करोड़ के वित्तपोषण से समर्थित, यह लाइन प्रति वर्ष 55 लाख यात्रियों और 1.5 करोड़ टन माल का परिवहन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें मार्ग के साथ पांच सुरंगें भी योजित हैं।
रेलवे ज़ांगेज़ूर कॉरिडोर को बढ़ावा देगा, जिससे तुर्की की यूरोप और एशिया के बीच एक सेतु के रूप में भूमिका मज़बूत होगी। (फ़ोटो: एए) / AA
17 घंटे पहले

तुर्की शुक्रवार को देश के पूर्वी हिस्से में एक प्रमुख रेलवे परियोजना की नींव रखेगा, जो दक्षिण काकेशस में प्रस्तावित ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर का एक रणनीतिक हिस्सा बनेगा।

परिवहन और अवसंरचना मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने गुरुवार को घोषणा की कि 224 किलोमीटर लंबा कार्स-इगदिर-अरालिक-दिलुचु रेलवे लाइन इस कॉरिडोर के भीतर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, जो अज़रबैजान को उसके नक्चिवान एन्क्लेव से जोड़ेगा।

यह रेलवे लाइन प्रति वर्ष 5.5 मिलियन यात्रियों और 15 मिलियन टन माल ढोने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें पांच सुरंगें भी शामिल होंगी, उरालोग्लू ने बताया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तुर्की के कोषागार और वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में प्रयासों के माध्यम से $2.79 बिलियन की बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है।

यह घोषणा व्हाइट हाउस में हुए त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद आई है, जहां अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

सूचित

इस समझौते का उद्देश्य आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करना, संबंधों को सामान्य बनाना और परिवहन मार्गों को फिर से खोलना है — जिसमें ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर भी शामिल है।

यह प्रस्तावित कॉरिडोर ईरान में चिंता पैदा कर रहा है, जिसने लंबे समय से इस परियोजना का विरोध किया है, क्योंकि इसे आर्मेनिया पर तेहरान के प्रभाव को कमजोर करने वाला माना जा रहा है।

सोमवार को, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने आर्मेनियाई नेताओं के साथ बातचीत के लिए येरेवन की यात्रा की और इस ट्रांजिट लिंक पर भी चर्चा की।

विश्लेषकों का कहना है कि यह रेलवे परियोजना और हाल ही में हुआ शांति समझौता दक्षिण काकेशस में व्यापार और परिवहन को नया रूप दे सकते हैं।

स्रोत:TRT World and Agencies
