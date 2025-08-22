तुर्की शुक्रवार को देश के पूर्वी हिस्से में एक प्रमुख रेलवे परियोजना की नींव रखेगा, जो दक्षिण काकेशस में प्रस्तावित ज़ांगेज़ुर कॉरिडोर का एक रणनीतिक हिस्सा बनेगा।

परिवहन और अवसंरचना मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने गुरुवार को घोषणा की कि 224 किलोमीटर लंबा कार्स-इगदिर-अरालिक-दिलुचु रेलवे लाइन इस कॉरिडोर के भीतर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा, जो अज़रबैजान को उसके नक्चिवान एन्क्लेव से जोड़ेगा।

यह रेलवे लाइन प्रति वर्ष 5.5 मिलियन यात्रियों और 15 मिलियन टन माल ढोने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें पांच सुरंगें भी शामिल होंगी, उरालोग्लू ने बताया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि तुर्की के कोषागार और वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में प्रयासों के माध्यम से $2.79 बिलियन की बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है।

यह घोषणा व्हाइट हाउस में हुए त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद आई है, जहां अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।