तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
तुर्की में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) फ्लीट एक वर्ष में दोगुनी हो गई है, जिसमें टॉग और चार्जिंग बूम का योगदान है।
तुर्की की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या 289,000 से अधिक हो गई है, जबकि हाइब्रिड वाहनों की संख्या जुलाई तक 600,000 के करीब पहुंच गई है, जो देश के ऑटो बाजार में विद्युतीकरण की तेज गति को दर्शाता है।
तुर्की में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) फ्लीट एक वर्ष में दोगुनी हो गई है, जिसमें टॉग और चार्जिंग बूम का योगदान है।
तुर्की का स्वदेशी उत्पादित Togg और उसका विस्तारित चार्जिंग नेटवर्क देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। / AA
20 अगस्त 2025

तुर्की की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या एक साल में दोगुने से अधिक हो गई है, जुलाई के अंत तक 120.6 प्रतिशत बढ़कर 2,89,457 इकाइयों तक पहुंच गई, तुर्की सांख्यिकी संस्थान (TurkStat) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार।

यह वृद्धि उपभोक्ताओं की पसंद में तेजी से बदलाव को दर्शाती है, जिसे तुर्की के विस्तारित चार्जिंग नेटवर्क और देश के घरेलू रूप से निर्मित ईवी ब्रांड, टोग (Togg) के लॉन्च द्वारा समर्थन मिला है।

जुलाई में देशभर में पंजीकृत 1.68 करोड़ कारों में से, ईवी का हिस्सा 1.7 प्रतिशत था। यह 2015 में केवल 565 पंजीकृत ईवी से एक बड़ा उछाल है, और पिछले महीने पहली बार इनकी संख्या 2,50,000 से अधिक हो गई।

हाइब्रिड वाहनों की भी बढ़ती लोकप्रियता

सूचित

हाइब्रिड वाहनों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। 2011 में केवल 23 इकाइयों से शुरू होकर, 2023 के अंत तक इनकी संख्या 2,22,328 तक पहुंच गई, और 2024 में लगभग दोगुनी होकर 3,91,269 हो गई।

जुलाई 2025 तक, हाइब्रिड वाहनों का बेड़ा 5,56,995 वाहनों तक पहुंच गया, जो सभी कारों का 3.3 प्रतिशत था — पिछले साल के अंत में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर।

ये आंकड़े तुर्की के तेजी से बदलते ऑटो बाजार को दर्शाते हैं, जहां वैश्विक और घरेलू नीतियां विद्युतीकरण की ओर बढ़ रही हैं, और ईवी और हाइब्रिड वाहनों को देश के भविष्य की गतिशीलता का एक बढ़ता हुआ हिस्सा बना रही हैं।

स्रोत:TRT World and Agencies
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us