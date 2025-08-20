तुर्की की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या एक साल में दोगुने से अधिक हो गई है, जुलाई के अंत तक 120.6 प्रतिशत बढ़कर 2,89,457 इकाइयों तक पहुंच गई, तुर्की सांख्यिकी संस्थान (TurkStat) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार।
यह वृद्धि उपभोक्ताओं की पसंद में तेजी से बदलाव को दर्शाती है, जिसे तुर्की के विस्तारित चार्जिंग नेटवर्क और देश के घरेलू रूप से निर्मित ईवी ब्रांड, टोग (Togg) के लॉन्च द्वारा समर्थन मिला है।
जुलाई में देशभर में पंजीकृत 1.68 करोड़ कारों में से, ईवी का हिस्सा 1.7 प्रतिशत था। यह 2015 में केवल 565 पंजीकृत ईवी से एक बड़ा उछाल है, और पिछले महीने पहली बार इनकी संख्या 2,50,000 से अधिक हो गई।
हाइब्रिड वाहनों की भी बढ़ती लोकप्रियता
हाइब्रिड वाहनों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। 2011 में केवल 23 इकाइयों से शुरू होकर, 2023 के अंत तक इनकी संख्या 2,22,328 तक पहुंच गई, और 2024 में लगभग दोगुनी होकर 3,91,269 हो गई।
जुलाई 2025 तक, हाइब्रिड वाहनों का बेड़ा 5,56,995 वाहनों तक पहुंच गया, जो सभी कारों का 3.3 प्रतिशत था — पिछले साल के अंत में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर।
ये आंकड़े तुर्की के तेजी से बदलते ऑटो बाजार को दर्शाते हैं, जहां वैश्विक और घरेलू नीतियां विद्युतीकरण की ओर बढ़ रही हैं, और ईवी और हाइब्रिड वाहनों को देश के भविष्य की गतिशीलता का एक बढ़ता हुआ हिस्सा बना रही हैं।