तुर्की की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या एक साल में दोगुने से अधिक हो गई है, जुलाई के अंत तक 120.6 प्रतिशत बढ़कर 2,89,457 इकाइयों तक पहुंच गई, तुर्की सांख्यिकी संस्थान (TurkStat) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार।

यह वृद्धि उपभोक्ताओं की पसंद में तेजी से बदलाव को दर्शाती है, जिसे तुर्की के विस्तारित चार्जिंग नेटवर्क और देश के घरेलू रूप से निर्मित ईवी ब्रांड, टोग (Togg) के लॉन्च द्वारा समर्थन मिला है।

जुलाई में देशभर में पंजीकृत 1.68 करोड़ कारों में से, ईवी का हिस्सा 1.7 प्रतिशत था। यह 2015 में केवल 565 पंजीकृत ईवी से एक बड़ा उछाल है, और पिछले महीने पहली बार इनकी संख्या 2,50,000 से अधिक हो गई।

हाइब्रिड वाहनों की भी बढ़ती लोकप्रियता