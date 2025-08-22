संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के राजदूत अहमेत यिल्दिज़ ने कहा कि इज़राइली नीतियां सीरिया में अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शेष प्रतिबंधों को हटाने और देश की संप्रभुता का समर्थन करने का आग्रह किया।
यिल्दिज़ ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, "सीरिया अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में उच्च प्राथमिकता पर बना हुआ है। नया दौर देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के आधार पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की मांग करता है।"
उन्होंने कहा, "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीरियाई प्रशासन को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है," और जोड़ा, "हमें देश में स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने के महत्वपूर्ण कार्य से ध्यान नहीं हटने देना चाहिए।"
यिल्दिज़ ने कहा कि "सीरियाई प्रशासन को अपने नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए शेष प्रतिबंधों को हटाना आवश्यक है," और जोर दिया कि "एक केंद्रीकृत प्रशासन और एकीकृत राष्ट्रीय सेना शांति के लिए अपरिहार्य हैं।"
उन्होंने कहा, "स्वेदा में हालिया घटनाक्रम एक बार फिर क्षेत्र में इज़राइली नीतियों की विनाशकारी और अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है," और चेतावनी दी कि "ऐसे अस्थिर कार्य जो सीरिया की एकता, स्थिरता और उसके लोगों की भलाई को खतरे में डालते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "सीरिया की संप्रभुता को कमजोर करने या विभाजन को बढ़ावा देने वाले प्रयास व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता के गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।"
‘विश्वसनीय कदम’
स्वेदा में हिंसा जुलाई के मध्य में बेडौइन जनजातियों और द्रूज गुटों के बीच भड़क उठी। सरकारी बलों ने लड़ाई को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, जबकि इज़राइल ने हस्तक्षेप करते हुए द्रूज अल्पसंख्यक की रक्षा के बहाने दमिश्क पर बमबारी की। बाद में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता से एक संघर्षविराम की घोषणा की गई।
यिल्दिज़ ने सीरियाई सरकार और आतंकवादी संगठन एसडीएफ के बीच 10 मार्च को हुए समझौते की ओर इशारा करते हुए कहा, "हमें अभी तक 'एसडीएफ' से ऐसे विश्वसनीय कदम देखने को नहीं मिले हैं जो तनाव को कम करें या सुरक्षा और विश्वास के माहौल में योगदान दें।"
उन्होंने जोर देकर कहा, "एसडीएफ पर अतिरिक्त दबाव डालना आवश्यक है, जो अनिश्चितता को लंबा खींचने और संभावित संकटों का लाभ उठाने की कोशिश करता है।"
10 मार्च को, सीरियाई राष्ट्रपति ने एसडीएफ को राज्य संस्थानों में एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की, जिससे देश की क्षेत्रीय एकता की पुष्टि हुई और विभाजन के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया गया।
एसडीएफ मुख्य रूप से आतंकवादी समूह वाईपीजी द्वारा संचालित है, जो आतंकवादी पीकेके की सीरियाई शाखा है।
यिल्दिज़ ने कहा, "आने वाला समय सीरियाई सरकार के साथ जुड़ाव और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता रखता है," और दोहराया, "तुर्किये इस दृष्टि के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा।"
सीरियाई सरकार ने पिछले साल बशर अल-असद के 24 वर्षों के शासन के बाद सत्ता से हटने के बाद से सुरक्षा प्रयासों को तेज कर दिया है।
असद दिसंबर में रूस भाग गए, जिससे 1963 से सत्ता में रही बाथ पार्टी शासन का अंत हो गया। जनवरी में राष्ट्रपति अहमद अल शराआ के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया।