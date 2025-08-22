तुर्की में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) 7 अक्टूबर, 2023 से इज़राइल के हमलों के कारण गाजा में उत्पन्न खाद्य संकट को कम करने के लिए 683 दिनों से काम कर रहे हैं।

वे नियमित रूप से भोजन, कपड़े, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेज रहे हैं, और उनके प्रयास मुख्य रूप से बिगड़ते खाद्य संकट को हल करने पर केंद्रित हैं।

तुर्क रेड क्रीसेंट

तुर्की रेड क्रीसेंट ने पांच 'काइंडनेस शिप' मिशन का नेतृत्व किया, जिसमें 10 जहाजों के माध्यम से 869 ट्रक (15,089 टन) सहायता भेजी गई, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, स्वच्छता उत्पाद और चिकित्सा आपूर्ति शामिल थीं।

जनवरी में, तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) और UNRWA के माध्यम से ईद अल-अधा दान से 52,164 मांस के डिब्बे वितरित किए गए, जबकि तुर्की के 15वें सहायता जहाज से 261 टन मांस के डिब्बे प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गाजा में उनके सूप किचन प्रतिदिन 21,000 भोजन परोसते हैं, और अब तक 6.83 मिलियन भोजन वितरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने स्थानीय रूप से खरीदी गई 400 टन आपूर्ति वितरित की है और नवंबर 2024 से 1.66 मिलियन लीटर पीने का पानी वितरित किया है, जो परिस्थितियों के अनुकूल होने पर फिर से शुरू होगा।

29 नवंबर, 2024 से, उन्होंने गाजा में टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी वितरित करना शुरू किया, प्रत्येक परिवार को 20 लीटर और कुल 20 टन पानी प्रतिदिन प्रदान किया।

जॉर्डन के माध्यम से खरीदे गए 5,000 खाद्य पार्सलों में से, फरवरी में 2,500 वितरित किए गए, जबकि बाकी लंबित हैं।

अगस्त 3 तक, मिस्र रेड क्रीसेंट के गोदाम में उतारे गए 405 सहायता ट्रकों में से 165 गाजा में प्रवेश कर चुके थे, और शेष की छंटाई चल रही है।

देनिज़ फेनेरी

देनिज़ फेनेरी एसोसिएशन गाजा के उत्तरी, दक्षिणी और केंद्रीय क्षेत्रों में स्थापित 10 सूप किचन के माध्यम से प्रतिदिन 15,000 लोगों को गर्म भोजन प्रदान करता है।

स्वयंसेवकों और स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से ये भोजन शिविरों और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए जाते हैं।

गाजा में बुनियादी ढांचे के विनाश के बाद पानी की पहुंच की गंभीर समस्या को हल करने के लिए, एसोसिएशन प्रतिदिन 15 टन स्वच्छ पीने का पानी भी प्रदान करता है और दो सक्रिय कुओं को चालू रखता है।

इसके अलावा, यह गाजा के अल वफा अस्पताल को भोजन सहायता प्रदान करता है, जिसमें मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए प्रतिदिन तीन भोजन शामिल हैं।

आईएचएच

हमलों की शुरुआत से, आईएचएच ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन ने क्षेत्र में 35.19 मिलियन गर्म भोजन वितरित किए हैं।

फाउंडेशन ने 127.63 मिलियन ब्रेड और 1.2 मिलियन विभिन्न खाद्य वस्तुएं, जैसे डिब्बाबंद सामान, पास्ता, तैयार-खाने के भोजन पैकेज और फलों का रस वितरित किया है।

फाउंडेशन ने 206,521 खाद्य पार्सल, 129,789 आटे की बोरियां और 17,848 सब्जियों के पैकेज गाजा के लोगों को वितरित किए हैं।

इसने 2,567 टैंकर पीने का पानी और मांस के पार्सल भी प्रदान किए हैं।