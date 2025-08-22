तुर्की में गैर-सरकारी संगठन (NGOs) 7 अक्टूबर, 2023 से इज़राइल के हमलों के कारण गाजा में उत्पन्न खाद्य संकट को कम करने के लिए 683 दिनों से काम कर रहे हैं।
वे नियमित रूप से भोजन, कपड़े, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेज रहे हैं, और उनके प्रयास मुख्य रूप से बिगड़ते खाद्य संकट को हल करने पर केंद्रित हैं।
तुर्क रेड क्रीसेंट
तुर्की रेड क्रीसेंट ने पांच 'काइंडनेस शिप' मिशन का नेतृत्व किया, जिसमें 10 जहाजों के माध्यम से 869 ट्रक (15,089 टन) सहायता भेजी गई, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, स्वच्छता उत्पाद और चिकित्सा आपूर्ति शामिल थीं।
जनवरी में, तुर्की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (AFAD) और UNRWA के माध्यम से ईद अल-अधा दान से 52,164 मांस के डिब्बे वितरित किए गए, जबकि तुर्की के 15वें सहायता जहाज से 261 टन मांस के डिब्बे प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
गाजा में उनके सूप किचन प्रतिदिन 21,000 भोजन परोसते हैं, और अब तक 6.83 मिलियन भोजन वितरित किए जा चुके हैं।
उन्होंने स्थानीय रूप से खरीदी गई 400 टन आपूर्ति वितरित की है और नवंबर 2024 से 1.66 मिलियन लीटर पीने का पानी वितरित किया है, जो परिस्थितियों के अनुकूल होने पर फिर से शुरू होगा।
29 नवंबर, 2024 से, उन्होंने गाजा में टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी वितरित करना शुरू किया, प्रत्येक परिवार को 20 लीटर और कुल 20 टन पानी प्रतिदिन प्रदान किया।
जॉर्डन के माध्यम से खरीदे गए 5,000 खाद्य पार्सलों में से, फरवरी में 2,500 वितरित किए गए, जबकि बाकी लंबित हैं।
अगस्त 3 तक, मिस्र रेड क्रीसेंट के गोदाम में उतारे गए 405 सहायता ट्रकों में से 165 गाजा में प्रवेश कर चुके थे, और शेष की छंटाई चल रही है।
देनिज़ फेनेरी
देनिज़ फेनेरी एसोसिएशन गाजा के उत्तरी, दक्षिणी और केंद्रीय क्षेत्रों में स्थापित 10 सूप किचन के माध्यम से प्रतिदिन 15,000 लोगों को गर्म भोजन प्रदान करता है।
स्वयंसेवकों और स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से ये भोजन शिविरों और जरूरतमंद परिवारों को वितरित किए जाते हैं।
गाजा में बुनियादी ढांचे के विनाश के बाद पानी की पहुंच की गंभीर समस्या को हल करने के लिए, एसोसिएशन प्रतिदिन 15 टन स्वच्छ पीने का पानी भी प्रदान करता है और दो सक्रिय कुओं को चालू रखता है।
इसके अलावा, यह गाजा के अल वफा अस्पताल को भोजन सहायता प्रदान करता है, जिसमें मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं के लिए प्रतिदिन तीन भोजन शामिल हैं।
आईएचएच
हमलों की शुरुआत से, आईएचएच ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन ने क्षेत्र में 35.19 मिलियन गर्म भोजन वितरित किए हैं।
फाउंडेशन ने 127.63 मिलियन ब्रेड और 1.2 मिलियन विभिन्न खाद्य वस्तुएं, जैसे डिब्बाबंद सामान, पास्ता, तैयार-खाने के भोजन पैकेज और फलों का रस वितरित किया है।
फाउंडेशन ने 206,521 खाद्य पार्सल, 129,789 आटे की बोरियां और 17,848 सब्जियों के पैकेज गाजा के लोगों को वितरित किए हैं।
इसने 2,567 टैंकर पीने का पानी और मांस के पार्सल भी प्रदान किए हैं।
जनसूयु एसोसिएशन
हमलों की शुरुआत से, जनसूयु एसोसिएशन ने 102 ट्रक सहायता भेजी है, जिसमें खाद्य पार्सल, आटा, चावल, तेल, दालें, पास्ता और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
इसने 3,000 खाद्य पार्सल, 285,000 ब्रेड पैकेज, 750 सब्जी पार्सल, 500 खाना पकाने के गैस सिलेंडर, 349,300 गर्म भोजन और 1,806 टैंकर पीने का पानी वितरित किया है।
अपने साझेदार संगठन के माध्यम से, एसोसिएशन ने उत्तरी गाजा में 500 लोगों के लिए पांच टैंकर स्वच्छ पानी और गर्म भोजन प्रदान किया है और दक्षिण में भोजन सेवा जारी रखी है।
अब तक, इसने गाजा के बाहर से 1,273 टन खाद्य आपूर्ति वितरित की है, जिसमें 20 ट्रक आपातकालीन सहायता सीमा पर प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आईडीडीईएफ
इस्तांबुल स्थित फेडरेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन्स (IDDEF) ने 4 मिलियन गर्म भोजन, 200,000 खाद्य, फल-सब्जी और स्वच्छता पार्सल, 350,000 ब्रेड पैकेज और 320 टन आटा वितरित किया है।
मिस्र और जॉर्डन में अपने गोदामों से, इसने क्षेत्र में 204 ट्रक सहायता भेजी है और AFAD द्वारा आयोजित तीन सहायता जहाजों में आठ ट्रक राहत सामग्री का योगदान दिया है।
इसने गाजा में 300,000 डिब्बाबंद मांस के हिस्से भेजे हैं, जबकि जॉर्डन में शिपमेंट के लिए 264,600 800-ग्राम डिब्बे तैयार रखे हैं।
IDDEF वर्तमान में गाजा में प्रतिदिन 3,000 गर्म भोजन और 50,000 ब्रेड वितरित कर रहा है, साथ ही क्षेत्र में जल उपचार सुविधाओं द्वारा आपूर्ति किए गए दो टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन 25,000 लीटर स्वच्छ पानी प्रदान कर रहा है।
डॉक्टर्स वर्ल्डवाइड
7 अक्टूबर से, डॉक्टर्स वर्ल्डवाइड ने गाजा में 43,000 से अधिक परिवारों और 900,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और स्वच्छता सहायता प्रदान की है।
अल शिफा, अल अक्सा और अल अहली अस्पतालों में उपचार प्रदान करने वाली टीमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण और फार्मूला भी प्रदान कर रही हैं।
एसोसिएशन ने 280 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को वेतन सहायता प्रदान की है और मिस्र और जॉर्डन के माध्यम से 155,000 लोगों को चिकित्सा आपूर्ति, भोजन, स्वच्छता सहायता और डिब्बाबंद मांस वितरित किया है।
सदाकतासी एसोसिएशन
सदाकतासी एसोसिएशन ने गाजा में लगभग 2 मिलियन लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, भोजन, आश्रय और आपातकालीन सहायता प्रदान की है।
इसने अस्पतालों को छह एम्बुलेंस और हजारों दवाओं के बक्से प्रदान किए हैं, जबकि दो टेंट शहरों में 1,000 परिवारों और दो टेंट स्कूलों में 400 छात्रों को आश्रय दिया है।
गाजा में, इसने 22,000 परिवारों को खाद्य पार्सल, 4,000 परिवारों को आटा, 110,000 परिवारों को ब्रेड, 475 टैंकर पानी और दो ट्रक पीने का पानी वितरित किया है।
इसने 1.2 मिलियन लोगों को गर्म भोजन प्रदान किया है, अस्पतालों को सात टन ईंधन के साथ समर्थन किया है, और कपड़े, कंबल, तंबू और मांस सहित मानवीय सहायता जारी रखी है।
तुर्की-फिलिस्तीन मानवीय सहायता अभियान के तहत, 7 अक्टूबर, 2023 से AFAD के समन्वय में मिस्र के अल अरीश पोर्ट के लिए 16 सहायता जहाज भी मर्सिन पोर्ट से भेजे गए हैं।