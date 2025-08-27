तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन ने मंगलवार को कहा कि तुर्की, कुर्दों की सुरक्षा, शांति और कल्याण का संरक्षक है, जैसे कि सीरिया के सभी भाईचारे वाले लोग।
उन्होंने तुर्की के मुस प्रांत में मलाज़गिर्ट विजय की 954वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने भाषण में कहा, “जो लोग अंकारा और दमिश्क की ओर रुख करेंगे, वे विजयी होंगे।”
तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि उनके देश की 'तुर्की का सदी' की दृष्टि पहले एक महान और शक्तिशाली आतंक-मुक्त तुर्की में बदल जाएगी और फिर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से एक आतंक-मुक्त क्षेत्र में।
उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं, नाकेबंदियों और तोड़फोड़ के बावजूद, अंकारा एक शक्तिशाली तुर्की के लिए प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो 86 मिलियन लोगों का एकजुट राष्ट्र है, जो इतिहास, संस्कृति, साझा सभ्यता और सामान्य विश्वासों से बंधा हुआ है।
एर्दोआन ने कहा, “तुर्क, अरब और कुर्द के रूप में, हम इस भूमि पर अंत तक साथ-साथ रहेंगे।”
उनकी यह टिप्पणी तुर्की की संसद द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसका उद्देश्य 'आतंक-मुक्त तुर्की' की ओर कानूनी रास्ता तैयार करना है। इसे तुर्की अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में शांति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
5 अगस्त को उद्घाटन की गई 'राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और लोकतंत्र समिति' को तुर्क और कुर्दों के बीच संवाद के लिए एक मंच और किसी भी असहमति को संसदीय चैनलों के माध्यम से हल करने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
समिति के उद्घाटन समारोह में तुर्की के संसदीय अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुस ने कहा, “तुर्क और कुर्दों के बीच भाईचारा हमारे भूगोल का एक मौलिक तत्व है।”
“यह प्रक्रिया राष्ट्रीय अस्तित्व का एक मामला है, जो तुर्क, कुर्द और सभी वर्गों के नागरिकों के साझा भविष्य से संबंधित है।”
अधिकारियों का कहना है कि समिति एक विचारशील निकाय के रूप में काम करेगी, जिसका काम सुधारों की पहचान करना, कानून का मसौदा तैयार करना और जनता को प्रगति के बारे में सूचित करना है। इसका कार्यकाल 2025 के अंत तक चलेगा।
क्षेत्रीय चेतावनियाँ
10 मार्च को, सीरियाई राष्ट्रपति पद ने एसडीएफ (सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस) को राज्य संस्थानों में एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की, जिससे देश की क्षेत्रीय एकता की पुष्टि हुई और विभाजन के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया गया।
हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर के महीनों बाद, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने एसडीएफ पर समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में उनके शब्दों और कार्यों के बीच विरोधाभासों की आलोचना की।
जुलाई में, 30 पीकेके आतंकवादियों ने उत्तरी इराक में एक गुफा के मुहाने पर अपने हथियार जला दिए, जिसे अंकारा ने समूह के विघटन की शुरुआत के रूप में देखा।
यह विकास तुर्की के खिलाफ पीकेके द्वारा चलाए जा रहे लंबे आतंक अभियान में सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है, जिसे अंकारा, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है।
एसडीएफ मुख्य रूप से आतंकवादी समूह वाईपीजी द्वारा संचालित है, जो पीकेके का सीरियाई शाखा है।
13 अगस्त को, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अपने सीरियाई समकक्ष के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेतावनी दी कि वाईपीजी आतंकवादी समूह को तुरंत तुर्की और क्षेत्र के लिए खतरा बनना बंद कर देना चाहिए।
फिदान ने उस समय कहा, “मेरा वाईपीजी से आह्वान है कि वे तुरंत तुर्की और क्षेत्र के लिए खतरे के रूप में खुद को हटा लें, साथ ही उन आतंकवादियों को भी जो उन्होंने दुनिया भर से इकट्ठा किए हैं।”