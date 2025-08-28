तुर्की
तुर्की के संसद में इज़राइल के गाज़ा में जनसंहार नीतियों पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा
तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान 29 अगस्त, 2025 को सत्र के दौरान सांसदों को संक्षिप्त जानकारी देंगे।
इज़राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घेराबंदी पर युद्ध के लिए नरसंहार का मामला भी चल रहा है। / AA
28 अगस्त 2025

तुर्की संसद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को संसद की एक असाधारण बैठक बुलाई है, जिसमें गाजा पर इजरायली हमलों, नरसंहार, दमन और भूखमरी की नीतियों पर चर्चा की जाएगी।

बुधवार को अध्यक्ष के कार्यालय ने बताया कि नुमान कुर्तुलमुस ने संविधान के अनुच्छेद 93 और संसद के नियमों के अनुच्छेद 7 के तहत इस असाधारण सत्र का आह्वान किया है।

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी इस असाधारण सत्र के दौरान सांसदों को जानकारी देने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल ने गाजा में लगभग 63,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है।

मार्च की शुरुआत से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल की पूर्ण नाकाबंदी ने 2.4 मिलियन निवासियों के लिए विनाशकारी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिससे अकाल, व्यापक बीमारियां और आवश्यक सेवाओं का पतन हो गया है।

पिछले नवंबर में, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

इजरायल को गाजा पर अपने युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।

