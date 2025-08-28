तुर्की संसद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को संसद की एक असाधारण बैठक बुलाई है, जिसमें गाजा पर इजरायली हमलों, नरसंहार, दमन और भूखमरी की नीतियों पर चर्चा की जाएगी।

बुधवार को अध्यक्ष के कार्यालय ने बताया कि नुमान कुर्तुलमुस ने संविधान के अनुच्छेद 93 और संसद के नियमों के अनुच्छेद 7 के तहत इस असाधारण सत्र का आह्वान किया है।

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी इस असाधारण सत्र के दौरान सांसदों को जानकारी देने की उम्मीद है।

अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल ने गाजा में लगभग 63,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी है।