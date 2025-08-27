तुर्की ने बुधवार को 1915 की घटनाओं के बारे में इज़राइली प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान की निंदा की और उसे खारिज कर दिया।

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “(बेंजामिन) नेतन्याहू का 1915 की घटनाओं पर दिया गया बयान राजनीतिक कारणों से अतीत की दुखद घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास है।”

मंत्रालय ने कहा, “नेतन्याहू, जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, अपने और अपनी सरकार द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।”

“हम इस बयान की निंदा करते हैं और इसे खारिज करते हैं, जो ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के साथ असंगत है,” मंत्रालय ने जोड़ा।

तुर्की 1915 की घटनाओं को 'नरसंहार' के रूप में प्रस्तुत करने का विरोध करता है और इसे एक ऐसी त्रासदी के रूप में वर्णित करता है जिसमें दोनों पक्षों को हताहतों का सामना करना पड़ा।