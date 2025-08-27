तुर्की
2 मिनट पढ़ने के लिए
नेतन्याहू राजनीतिक लाभ के लिए 1915 की दर्दनाक घटनाओं का फायदा उठा रहे हैं: तुर्की
इज़राइली प्रधानमंत्री के बयान ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के अनुकूल नहीं हैं, ऐसा कहा गया है अंकारा द्वारा।
नेतन्याहू राजनीतिक लाभ के लिए 1915 की दर्दनाक घटनाओं का फायदा उठा रहे हैं: तुर्की
तुर्की के विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेतन्याहू अपने और अपनी सरकार द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। / AA
27 अगस्त 2025

तुर्की ने बुधवार को 1915 की घटनाओं के बारे में इज़राइली प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान की निंदा की और उसे खारिज कर दिया।

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “(बेंजामिन) नेतन्याहू का 1915 की घटनाओं पर दिया गया बयान राजनीतिक कारणों से अतीत की दुखद घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास है।”

मंत्रालय ने कहा, “नेतन्याहू, जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, अपने और अपनी सरकार द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।”

“हम इस बयान की निंदा करते हैं और इसे खारिज करते हैं, जो ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के साथ असंगत है,” मंत्रालय ने जोड़ा।

तुर्की 1915 की घटनाओं को 'नरसंहार' के रूप में प्रस्तुत करने का विरोध करता है और इसे एक ऐसी त्रासदी के रूप में वर्णित करता है जिसमें दोनों पक्षों को हताहतों का सामना करना पड़ा।

सूचित

अंकारा ने बार-बार तुर्की और आर्मेनिया के इतिहासकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक संयुक्त आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि इस मुद्दे का समाधान किया जा सके।

इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में लगभग 63,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। सैन्य आक्रमण ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जो अब अकाल का सामना कर रहा है और रहने योग्य नहीं रह गया है।

पिछले नवंबर में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

इज़राइल को गाजा पर अपने युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us