तुर्की ने बुधवार को 1915 की घटनाओं के बारे में इज़राइली प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान की निंदा की और उसे खारिज कर दिया।
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “(बेंजामिन) नेतन्याहू का 1915 की घटनाओं पर दिया गया बयान राजनीतिक कारणों से अतीत की दुखद घटनाओं का फायदा उठाने का प्रयास है।”
मंत्रालय ने कहा, “नेतन्याहू, जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, अपने और अपनी सरकार द्वारा किए गए अपराधों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।”
“हम इस बयान की निंदा करते हैं और इसे खारिज करते हैं, जो ऐतिहासिक और कानूनी तथ्यों के साथ असंगत है,” मंत्रालय ने जोड़ा।
तुर्की 1915 की घटनाओं को 'नरसंहार' के रूप में प्रस्तुत करने का विरोध करता है और इसे एक ऐसी त्रासदी के रूप में वर्णित करता है जिसमें दोनों पक्षों को हताहतों का सामना करना पड़ा।
अंकारा ने बार-बार तुर्की और आर्मेनिया के इतिहासकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक संयुक्त आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि इस मुद्दे का समाधान किया जा सके।
इज़राइल ने अक्टूबर 2023 से गाजा में लगभग 63,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया है। सैन्य आक्रमण ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जो अब अकाल का सामना कर रहा है और रहने योग्य नहीं रह गया है।
पिछले नवंबर में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
इज़राइल को गाजा पर अपने युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है।