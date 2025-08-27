तुर्किये ने सीरिया में इज़राइल के बढ़ते सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है, यह कहते हुए कि ये हमले देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।
मंगलवार को सीरिया में इज़राइल के तीव्र हमलों के संबंध में एक लिखित बयान में, तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने कहा: "हम इज़राइल के सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए विस्तारित किए गए हैं।"
बयान में यह भी कहा गया कि ये हमले सीरिया और व्यापक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयासों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई।
इसके अलावा, बयान में यह भी जोड़ा गया कि तुर्किये सीरिया को आतंकवाद से मुक्त, सुरक्षित और पूर्ण क्षेत्रीय अखंडता के साथ देखने के दृष्टिकोण का समर्थन करता रहेगा, जो सीरियाई जनता की वैध अपेक्षाओं के अनुरूप है।
अगस्त के महीने में, इज़राइली सेना ने दक्षिण-पश्चिमी सीरिया के क़ुनैतरा प्रांत में चार बार हमले किए, जिनमें से आखिरी मंगलवार सुबह हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।
2024 के अंत में बशर अल-असद शासन के पतन के बाद, इज़राइल ने सीरियाई गोलान हाइट्स पर अपने कब्जे का विस्तार करते हुए असैन्यीकृत बफर ज़ोन पर कब्जा कर लिया, जो 1974 के सीरिया के साथ हुए डिसएंगेजमेंट समझौते का उल्लंघन था।