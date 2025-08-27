तुर्किये ने सीरिया में इज़राइल के बढ़ते सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है, यह कहते हुए कि ये हमले देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।

मंगलवार को सीरिया में इज़राइल के तीव्र हमलों के संबंध में एक लिखित बयान में, तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने कहा: "हम इज़राइल के सैन्य हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए विस्तारित किए गए हैं।"

बयान में यह भी कहा गया कि ये हमले सीरिया और व्यापक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करने के प्रयासों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई।