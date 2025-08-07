भारत ने बुधवार को कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जबकि "कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि, “हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है।”

भारत की यह टिप्पणी ट्रम्प द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के जवाब में थी, जिसमें रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में भारत पर प्रारंभिक 25% शुल्क के अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया था। 7 अगस्त के 21 दिन बाद प्रभावी होने वाले नए आयात कर से कुछ भारतीय निर्यातों पर शुल्क 50% तक बढ़ जाएगा, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे अधिक करों में से एक है।