अर्थव्यवस्था व टेक्नॉलॉजी
2 मिनट पढ़ने के लिए
भारत ने कहा कि ट्रम्प का टैरिफ को 50% तक बढ़ाना 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर रूसी तेल से लाभ कमाने का आरोप लगाने के बाद भारी कर लगाकर उसे दंडित किया है।
भारत ने कहा कि ट्रम्प का टैरिफ को 50% तक बढ़ाना 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' है।
FILE PHOTO: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने वाशिंगटन डी.सी. स्थित व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। / Reuters
14 घंटे पहले

भारत ने बुधवार को कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, जबकि "कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसा कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि, “हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है।”

भारत की यह टिप्पणी ट्रम्प द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के जवाब में थी, जिसमें रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में भारत पर प्रारंभिक 25% शुल्क के अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया था। 7 अगस्त के 21 दिन बाद प्रभावी होने वाले नए आयात कर से कुछ भारतीय निर्यातों पर शुल्क 50% तक बढ़ जाएगा, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे अधिक करों में से एक है।

सूचित

ट्रम्प ने कहा: "कार्यकारी आदेश 14066 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए, मैं यह निर्धारित करता हूं कि भारत के उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त मूल्यानुसार शुल्क लगाना आवश्यक और उचित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात कर रहा है।"

भारत ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।

और दोहराया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

स्रोत:AA
खोजें
अमेरिका ने प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी दी व ट्रंप ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का मुद्दा उठाया
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष के बीच परमाणु गैर-प्रसार व्यवस्था 'खतरे में' है
तुर्की के राष्ट्रपति ने दमिश्क में चर्च पर हुए 'घृणित' हमले की निंदा की और सीरिया के साथ एकजुटता का वादा किया
ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच न्यूयॉर्क शहर में 'उच्च' अलर्ट जारी
परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद यूरेनियम भंडार सुरक्षित: ईरान
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, कहा- 'अपराधी साथी के साथ बातचीत नहीं कर सकते'
'आखिर तुम होते कौन हो?' बैनन ने नेतन्याहू पर अमेरिका को युद्ध की ओर खींचने का आरोप लगाया
अमेरिका ने रूस के साथ समझौते करने से मना कर दिया। क्यों?
ज़ायोनी एजेंडा: क्या इज़राइल अल अक्सा को निशाना बना सकता है और ईरान पर दोष मढ़ सकता है?
अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का 'ऐतिहासिक' तुर्की दौरा होने वाला है
ईरान के हमले में शीर्ष इज़रायली विज्ञान संस्थान नष्ट
ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को सितंबर तक बढ़ाया
चीन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सरकार को जबरन गिराया गया तो ‘डरावनी स्तिथि’ पैदा हो जाएगी
द्वारा अभिषेक भाया
प्रोटोटाइप से पावर-ब्रोकर तक: कैसे तुर्की के स्वदेशी लड़ाकू जेट KAAN ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया
द्वारा एसरा काराताश अलपाय
ट्रंप ने असीम मुनीर की प्रशंसा की, कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख के साथ ईरान पर चर्चा की
TRT Global पर एक नज़र डालें। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें!
Contact us