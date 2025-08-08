यूएमडी एसजेपी की प्रमुख आयोजकों में से एक, डेनिएला कोलोम्बी ने टिप्पणी की: "यह कानूनी जीत फिलिस्तीनियों के अमेरिकी-इज़राइली नरसंहार के खिलाफ विरोध करने और बोलने के हमारे संरक्षित अधिकारों की पुष्टि करती है - और हम इन अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि "गाज़ा के लिए हमारी निगरानी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएमडी द्वारा लगाए गए 1,00,000 डॉलर के जुर्माने का प्रत्येक डॉलर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन और सामूहिक मुक्ति के लिए संगठित होने में खर्च किया जाएगा।"

समझौते की शर्तों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय को सार्वजनिक रूप से यूएमडी एसजेपी को एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले छात्र संगठन के रूप में स्वीकार करना होगा। यह शर्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भर के कई विश्वविद्यालयों ने फिलिस्तीन-केंद्रित छात्र संगठनों को परिसरों में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने से रोकने के लिए उनकी संबद्धता समाप्त करने की रणनीति अपनाई है।