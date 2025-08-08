मैरीलैंड विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2024 में गाजा के लिए छात्रों द्वारा आयोजित एक जनसभा को असंवैधानिक रूप से दबाने के लिए फ़िलिस्तीन समर्थक छात्र आयोजकों को 100,000 डॉलर का मुआवज़ा देने पर सहमति जताई है।
वादी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड स्टूडेंट्स फ़ॉर जस्टिस इन फ़िलिस्तीन (UMD SJP) का प्रतिनिधित्व नागरिक अधिकार समूहों फ़िलिस्तीन लीगल और काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने किया था। यह मुक़दमा तब दायर किया गया जब UMD ने UMD SJP द्वारा आयोजित जनसभा को रद्द करने का प्रयास किया, जिसमें प्रशासन को ज़ायोनीवादियों और KKK से मिली धमकियों को दमन का औचित्य बताया गया।
फिलिस्तीन लीगल के अनुसार, यह समझौता "फिलिस्तीन समर्थक छात्रों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक जुर्माना" है।
यूएमडी एसजेपी की प्रमुख आयोजकों में से एक, डेनिएला कोलोम्बी ने टिप्पणी की: "यह कानूनी जीत फिलिस्तीनियों के अमेरिकी-इज़राइली नरसंहार के खिलाफ विरोध करने और बोलने के हमारे संरक्षित अधिकारों की पुष्टि करती है - और हम इन अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि "गाज़ा के लिए हमारी निगरानी पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएमडी द्वारा लगाए गए 1,00,000 डॉलर के जुर्माने का प्रत्येक डॉलर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन और सामूहिक मुक्ति के लिए संगठित होने में खर्च किया जाएगा।"
समझौते की शर्तों में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय को सार्वजनिक रूप से यूएमडी एसजेपी को एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले छात्र संगठन के रूप में स्वीकार करना होगा। यह शर्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका भर के कई विश्वविद्यालयों ने फिलिस्तीन-केंद्रित छात्र संगठनों को परिसरों में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने से रोकने के लिए उनकी संबद्धता समाप्त करने की रणनीति अपनाई है।