भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को गाजा शहर पर कब्जा करने तथा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर और अधिक अवैध बस्तियां बनाने के इजरायल के इरादों की निंदा की, तथा इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन की "पूर्ण चुप्पी" की भी आलोचना की।

कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "इज़राइल ने गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर बस्तियों के विस्तार की योजना की भी घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों कदमों की निंदा करती है। वह इज़राइल की अस्वीकार्य कार्रवाइयों पर मोदी सरकार की पूरी तरह से चुप्पी की भी कड़ी निंदा करती है।"

इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने X अकाउंट पर एक पोस्ट में गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यह शर्मनाक है कि भारत सरकार "चुप बैठी" थी जबकि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा था।