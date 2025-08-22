भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुवार को गाजा शहर पर कब्जा करने तथा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर और अधिक अवैध बस्तियां बनाने के इजरायल के इरादों की निंदा की, तथा इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन की "पूर्ण चुप्पी" की भी आलोचना की।
कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, "इज़राइल ने गाजा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर बस्तियों के विस्तार की योजना की भी घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों कदमों की निंदा करती है। वह इज़राइल की अस्वीकार्य कार्रवाइयों पर मोदी सरकार की पूरी तरह से चुप्पी की भी कड़ी निंदा करती है।"
इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने X अकाउंट पर एक पोस्ट में गाजा में इजरायल की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि यह शर्मनाक है कि भारत सरकार "चुप बैठी" थी जबकि इजरायल फिलिस्तीन के लोगों पर यह तबाही मचा रहा था।
8 अगस्त को, इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने एन्क्लेव के उत्तरी भाग में गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी।
सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साक्षात्कार में कहा कि इज़राइल का लक्ष्य गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्ज़ा करना है।
इज़राइली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने भी गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की योजना को मंज़ूरी दे दी है।
रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना में भारी बमबारी के बाद गाजा शहर की घेराबंदी और कब्ज़ा करने से पहले लगभग दस लाख फ़िलिस्तीनियों को दक्षिण में विस्थापित करने की योजना है।
18 अगस्त को हमास ने घोषणा की कि उसने मिस्र और कतर द्वारा प्रस्तुत युद्धविराम और कैदियों की अदला-बदली के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजरायल ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।