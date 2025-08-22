उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम एक ऐसा देश हैं जहाँ अमेरिकी पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाज़ार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल ख़रीदना भी शामिल है। संयोग से, वे भी सब कुछ अमेरिका से ख़रीदते हैं, और यह मात्रा बढ़ गई है। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो, हम आपके द्वारा बताए गए तर्क के तर्क से बहुत हैरान हैं।"

संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा है कि भारत का डिजिटल सेवा कर अमेरिकी आईटी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है, और उसने झींगा और बासमती चावल जैसे भारतीय उत्पादों पर बदले की कार्रवाई के तौर पर शुल्क लगाने की धमकी दी है। दोनों देश एक नई, अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाने के लिए एक वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) समझौते के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए यह खतरा फिलहाल टल गया है।

7 अगस्त को, अमेरिका द्वारा रूसी गैसोलीन की खरीद पर भारत पर शुल्क लगाने के एक दिन बाद, भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियों ने अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद, लेन-देन फिर से शुरू हो गया और कई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने सितंबर में डिलीवरी के लिए रूस से आपूर्ति प्राप्त की।