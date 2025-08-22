दुनिया
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत के प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिति को स्थिर करना है
अमेरिकी टैरिफ के संबंध में भारत ने कहा, चीन रूसी तेल का 'सबसे बड़ा खरीदार'
रूस भारत / AP
16 घंटे पहले

विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत पर टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी धमकियों के जवाब में उनका देश नहीं, बल्कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है।

जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक के बाद मास्को में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनके देश के प्रयास विश्व के ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने पर केंद्रित हैं।

उन्होंने कहा, "हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं; वह चीन है। हम रूसी एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं; वह यूरोपीय संघ है। हम वह देश नहीं हैं जिसका 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष हो; मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश हैं।"

शीर्ष भारतीय राजदूत ने स्पष्ट किया कि उन्हें भारत के प्रति अमेरिकी सरकार का तर्क उलझन भरा लगता है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हम एक ऐसा देश हैं जहाँ अमेरिकी पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाज़ार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल ख़रीदना भी शामिल है। संयोग से, वे भी सब कुछ अमेरिका से ख़रीदते हैं, और यह मात्रा बढ़ गई है। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो, हम आपके द्वारा बताए गए तर्क के तर्क से बहुत हैरान हैं।"

संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा है कि भारत का डिजिटल सेवा कर अमेरिकी आईटी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है, और उसने झींगा और बासमती चावल जैसे भारतीय उत्पादों पर बदले की कार्रवाई के तौर पर शुल्क लगाने की धमकी दी है। दोनों देश एक नई, अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाने के लिए एक वैश्विक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) समझौते के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए यह खतरा फिलहाल टल गया है।

7 अगस्त को, अमेरिका द्वारा रूसी गैसोलीन की खरीद पर भारत पर शुल्क लगाने के एक दिन बाद, भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियों ने अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद, लेन-देन फिर से शुरू हो गया और कई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने सितंबर में डिलीवरी के लिए रूस से आपूर्ति प्राप्त की।

