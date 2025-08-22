यूके स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कई कर्मचारियों ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में एजेंसी के संपादकों और प्रबंधन में इज़राइल समर्थक झुकाव होने का आरोप लगाया।

इस महीने की शुरुआत में, जब इज़राइल ने फिलिस्तीनी पत्रकार अनस अल शरीफ की हत्या की, रॉयटर्स ने एक शीर्षक प्रकाशित किया: "इज़राइल ने अल जज़ीरा के पत्रकार को मारा, जिसे उसने हमास नेता बताया।"

इस विवादास्पद शीर्षक ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी और रॉयटर्स के कर्मचारियों के बीच असहजता पैदा की। कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर एजेंसी की संपादकीय नीतियों में इज़राइल समर्थक झुकाव की चिंता व्यक्त की।

लंदन में 1851 में स्थापित रॉयटर्स जो प्रतिदिन एक अरब से अधिक लोगों तक पहुंचता है, अब अंदर से बढ़ती आलोचनाओं का सामना कर रहा है।

कई वर्तमान और पूर्व रॉयटर्स कर्मचारियों ने Declassified UK को गुमनाम रूप से बताया कि एजेंसी की संपादकीय संस्कृति फिलिस्तीनी पीड़ा को कम करके आंकती है।

एक महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह

एक डेस्क संपादक ने अगस्त 2024 में इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि उनके मूल्य अब कंपनी के गाजा युद्ध की कवरेज के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते।

संपादक ने एक रिपोर्ट और एक खुला पत्र संलग्न किया, जिसमें प्रबंधन से मुख्य पत्रकारिता सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया गया; हालांकि, रॉयटर्स के संचार विभाग ने इसे कभी प्राप्त करने से इनकार किया।

हालांकि, अंदरूनी सूत्रों ने Declassified UK को पुष्टि की कि गाजा युद्ध के बाद, रॉयटर्स के पत्रकारों के एक समूह ने पांच सप्ताह में प्रकाशित लगभग 500 इज़राइल-फिलिस्तीन कहानियों की आंतरिक समीक्षा की।

उनके निष्कर्षों से पता चला कि इज़राइली दृष्टिकोण और हताहतों पर कहीं अधिक संसाधन और ध्यान दिया गया, जबकि गाजा में फिलिस्तीनियों की भारी मौतों को नजरअंदाज किया गया।