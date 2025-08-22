यूके स्थित समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कई कर्मचारियों ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में एजेंसी के संपादकों और प्रबंधन में इज़राइल समर्थक झुकाव होने का आरोप लगाया।
इस महीने की शुरुआत में, जब इज़राइल ने फिलिस्तीनी पत्रकार अनस अल शरीफ की हत्या की, रॉयटर्स ने एक शीर्षक प्रकाशित किया: "इज़राइल ने अल जज़ीरा के पत्रकार को मारा, जिसे उसने हमास नेता बताया।"
इस विवादास्पद शीर्षक ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी और रॉयटर्स के कर्मचारियों के बीच असहजता पैदा की। कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर एजेंसी की संपादकीय नीतियों में इज़राइल समर्थक झुकाव की चिंता व्यक्त की।
लंदन में 1851 में स्थापित रॉयटर्स जो प्रतिदिन एक अरब से अधिक लोगों तक पहुंचता है, अब अंदर से बढ़ती आलोचनाओं का सामना कर रहा है।
कई वर्तमान और पूर्व रॉयटर्स कर्मचारियों ने Declassified UK को गुमनाम रूप से बताया कि एजेंसी की संपादकीय संस्कृति फिलिस्तीनी पीड़ा को कम करके आंकती है।
एक महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह
एक डेस्क संपादक ने अगस्त 2024 में इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि उनके मूल्य अब कंपनी के गाजा युद्ध की कवरेज के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते।
संपादक ने एक रिपोर्ट और एक खुला पत्र संलग्न किया, जिसमें प्रबंधन से मुख्य पत्रकारिता सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया गया; हालांकि, रॉयटर्स के संचार विभाग ने इसे कभी प्राप्त करने से इनकार किया।
हालांकि, अंदरूनी सूत्रों ने Declassified UK को पुष्टि की कि गाजा युद्ध के बाद, रॉयटर्स के पत्रकारों के एक समूह ने पांच सप्ताह में प्रकाशित लगभग 500 इज़राइल-फिलिस्तीन कहानियों की आंतरिक समीक्षा की।
उनके निष्कर्षों से पता चला कि इज़राइली दृष्टिकोण और हताहतों पर कहीं अधिक संसाधन और ध्यान दिया गया, जबकि गाजा में फिलिस्तीनियों की भारी मौतों को नजरअंदाज किया गया।
उस समय, 11,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे, जो इज़राइली हताहतों की संख्या से लगभग दस गुना अधिक थे।
एक रॉयटर्स स्रोत ने Declassified UK को बताया: "गाजा युद्ध के कुछ सप्ताह बाद, रॉयटर्स के कई पत्रकारों ने महसूस किया कि हमारी कवरेज में वस्तुनिष्ठता की कमी थी।"
पत्रकारों की आंतरिक रिपोर्ट ने रॉयटर्स की आलोचना की कि उसने "फिलिस्तीन" शब्द का उपयोग करने से बचा और विशेषज्ञों के उन दावों को कवर करने में विफल रहा कि इज़राइल नरसंहार कर रहा है।
हालांकि, रॉयटर्स ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि उसने आंतरिक सिफारिशों को स्वीकार किया है या नहीं।
मई 2024 में कुछ प्रतीकात्मक बदलाव किए गए, जिससे रिपोर्टरों को "नरसंहार" शब्द का उपयोग करने की अनुमति मिली, लेकिन विश्लेषण से पता चलता है कि इस शब्द का उपयोग अभी भी संघर्ष की कवरेज में दुर्लभ है।
शब्दों का चयन
जैसे "युद्ध", "अभियान" या "हमला" जैसे शब्दों का उपयोग अधिक होता है, और जब नरसंहार का उल्लेख किया जाता है, तो इज़राइल के खंडन को अक्सर शामिल किया जाता है।
आंतरिक शैली गाइड अपडेट इज़राइली दृष्टिकोण पर अधिक झुके हुए हैं और अमेरिकी और इज़राइली भूमिकाओं जैसे महत्वपूर्ण संदर्भों को छोड़ देते हैं।
पश्चिमी मीडिया की कवरेज के आलोचक, जैसे पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वकील क्रेग मोकहिबर, रॉयटर्स जैसी एजेंसियों पर इज़राइली अपराधियों को जवाबदेही से बचाने के लिए फिलिस्तीनी पीड़ितों को अमानवीय बनाने का आरोप लगाते हैं।
हालांकि, रॉयटर्स के प्रवक्ता ने एजेंसी की कवरेज को "निष्पक्ष और तटस्थ" बताया।